Monterrey recibe la octava fecha de Súper Copa

La octava fecha de la Súper Copa Roshfrans fue presentada en Codere Monterrey, donde se confirmó que la actividad se disputará el próximo 11 de octubre en el autódromo de Monterrey, con un programa que reunirá autos turismo, tractocamiones, monoplazas y motocicletas.

Michel Jourdain destacó el regreso del serial a una ciudad con amplia tradición automovilística, mientras que pilotos como César Jiménez, Héctor Aguirre, David Carvajal y César Castruita anticiparon una jornada de alta competencia. Mauricio Pimentel señaló que varios campeonatos permanecen cerrados, por lo que la fecha regiomontana podría resultar decisiva en la recta final de la temporada.

Velocidad para todos los gustos

Uno de los grandes atractivos será la participación de Mexbike, que espera reunir a más de 40 motocicletas con pilotos de distintas regiones del país. Francisco Cruz adelantó que las unidades podrían alcanzar velocidades cercanas a los 280 kilómetros por hora al final de la recta.

Además, los Tractocamiones volverán a aportar espectáculo, en tanto que GTM Pro 1, Pro 2 y Light continuarán su lucha por posiciones importantes. Desde el autódromo de Monterrey se informó que las instalaciones están listas para recibir a pilotos y aficionados en una fecha que promete intensidad de principio a fin.