Monterrey va por la remontada

Los Rayados de Monterrey este sábado va por la remontada ante el Atlético San Luis si sueña con estar en la final de la Liga MX. En el partido de ida por las semifinales del Apertura 2024 los sanluisinos sacaron una ventaja de un gol al vencer en el estadio Alfonso Lastras 2-1 a los regios.

El Atlético de San Luis dio la sorpresa al derrotas en el global 3-0 a los Tigres en Cuartos de final, además de lograr la victoria en la visita de Monterrey en la ida de la semifinal (2-1) por lo que esta a 90 minutos de llegar a la final.

El técnico de los Rayados de Monterrey, Martin Demichelis, señaló que “pasar a la final no será fácil”, pero acepta que San Luis es un rival difícil de vencer. “Monterrey no va a encontrar un rival fácil, no va a ser fácil, ya demostró San Luis que de local ganó 3-0 y tampoco perdió en el Volcán”, considera.

Monterrey no es el favorito, agregó, y “va a pasar a la final el que juegue mejor en los 90 minutos”. Además, “para cerrar bien la serie, hay que jugar bien”, aseveró el mandamás de los regios.

Por su parte, Domenec Torrent, técnico de San Luis, afirmó que su escuadra va por la victoria para seguir soñando. Y se dijo “orgulloso del equipo, me gusta como juegan, enamorado del plantel, aunque no tenga el peso de otros equipos”.

Amenazó con que va a jugar para ganar la serie y que buscará dentro del plantel el cuadro ideal para avanzar. En el Gigante de Acero, tratará de mantener la ventaja porque el empate en el global les da el pase a los Rayados.

El partido de vuelta está pactado para disputarse este sábado en cancha del estadio BBVA, a partir de las 20:00 horas. Será transmitido por Canal 5 y TV Azteca.