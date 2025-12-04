Moo Do Won evalúa a nuevos cintas negras

La International Moo Do Won Tae Kwon Do Association efectuó en Chiapas su Primer Examen de Cintas Negras y Grados Mayores, un proceso que reunió a 16 aspirantes provenientes de las escuelas de San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, quienes cumplieron un ciclo extenso de preparación técnica, física y filosófica para presentarse ante un panel de sinodales nacionales.

La evaluación tuvo lugar en las instalaciones del Hotel Fiesta Inn, donde el ambiente marcial y la solemnidad tradicional del arte coreano dieron marco a una jornada intensa. La sesión estuvo encabezada por Yuri César Lópezgallo, presidente fundador de IMDW, acompañado de los sinodales Iván Lópezgallo, vicepresidente; Víctor López; Rafael Rodríguez; Héctor Bedolla Bermúdez, director general de Zona Chiapas, y José Ruperto Lázaro Méndez, director técnico de IMDW Tuxtla Gutiérrez.

Pruebas

Durante el examen, niñas, niños, jóvenes y adultos ejecutaron rutinas de defensa personal, rompimientos, formas tradicionales y combate, evidenciando disciplina, constancia y madurez técnica. El proceso representó para muchos la culminación de años de entrenamiento, simbolizando un nuevo nivel de responsabilidad dentro de la práctica del Tae Kwon Do. Entre los aspirantes distinguidos por su desempeño destacaron Raúl Mauricio González Sánchez, Alfredo de la Cruz Bautista, Alexa Álvarez Domínguez, Alina Abarca León, Matías Saúl Solís Pérez, Joshua Miguel Lázaro, Ian Farías Rincón y Dalia Yazmín Molina Bautista.

Reconocimiento

Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento otorgado a Filiberto Bedolla Figueroa, figura histórica del Tae Kwon Do en Chiapas, quien recibió el grado de cinta negra (CN) 8° Dan, distinción que certifica décadas de enseñanza, promoción y liderazgo dentro de la disciplina en el estado.

Al término del evento, Yuri Lópezgallo expresó que Chiapas representó un inicio alentador dentro de la gira nacional de evaluaciones. Aseguró que la organización, el nivel técnico y la entrega de los participantes superaron expectativas, reafirmando que la entidad cuenta con instructores comprometidos y practicantes que valoran la formación integral del arte marcial. Añadió que reconocer a un maestro con la trayectoria del sabonim Bedolla es un honor para la institución, pues su aporte ha sido crucial para consolidar el desarrollo del Tae Kwon Do en la región.

Los nuevos cintas negras y grados mayores de IMDW quedaron de la siguiente manera: Tuxtla Gutiérrez, Joshua Miguel Lázaro López (CN 2° Dan), Raúl Mauricio González Sánchez (CN 1° Dan), Ángel Gabriel López Mendoza (2° Poom) y Alina Abarca León (CN 1° Poom). San Cristóbal de Las Casas, Dalia Yazmin Molina Bautista, Alexa Álvarez Domínguez, Ángel Francisco Vázquez Grajales, Marshall Bryan Hernández Rodríguez, Lia Nataly Solís Pérez, Luis Alejandro Cancino Ramírez, Matías Saúl Solís Martínez, Cristo Gabriel Trujillo Figueroa, Andrea Lizeth Molina Gómez y Alfredo de la Cruz Bautista.