Moon Moo Won Moo Duk Kwan celebra 54 años

Para conmemorar los 54 años de presencia ininterrumpida en Chiapas, la escuela Moon Moo Won Moo Duk Kwan celebró el Día Internacional del Tae Kwon Do con una jornada llena de respeto, tradición y fuerza deportiva, en las canchas techadas del Parque Recreativo Caña Hueca.

Más de un centenar de alumnos y maestros provenientes de diversas escuelas se dieron cita para rendir homenaje al arte marcial coreano que, desde su inclusión oficial en los Juegos Olímpicos en 1994, ha inspirado a generaciones en todo el mundo.

El 4 de septiembre es la fecha que marca este hito global, y en Chiapas se vive con orgullo desde que el profesor José Luis Mendoza Vázquez introdujo el Tae Kwon Do en el estado hace más de medio siglo.

Durante el evento hubo exhibiciones técnicas que incluyeron calentamiento, pasos básicos, formas, pateo y ejecuciones avanzadas, mostrando al público el rigor y la belleza de esta disciplina. La participación activa de alumnos de todos los grados y la presencia de padres de familia y público en general reforzaron el espíritu comunitario que caracteriza a esta escuela.

En entrevista, los maestros Octavio Valseca Morales (cinta negra séptimo Dan, Moo Duk Kwan Sur), Jorge Alberto Zenteno Hernández (cinta negra cuarto Dan, Ocozocoautla) e Israel García Maza (cinta negra tercer Dan, Lycams) destacaron que esta celebración se replica en todo el país, bajo la coordinación de Moon Moo Won Moo Duk Kwan Nacional, encabezada por el gran maestro Dai Won Moon.

Este encuentro no solo reafirma el compromiso con la formación integral de los practicantes, sino que también honra el legado de una disciplina que promueve el respeto, la perseverancia y el orgullo de los que practican el Tae Kwon Do, una fuerza que transforma vidas.