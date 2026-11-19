El inicio de la era Rafael Márquez en la selección mexicana ha sido turbulento, con malos resultados, luego de la pasada Copa del Mundo. Del momento del Tricolor, Héctor Moreno, exdefensa, respaldó al “Káiser”, su compañero en la central en tres Copas del Mundo. Para el surgido en Pumas, Márquez “está curtido” y sabrá llevar a la selección nacional.

“No sé realmente lo que estará sintiendo, creo que vivió muchísimos momentos en selección como jugador, ya lo vivió como asistente también. Porque, te lo decía, al inicio con Javier (Aguirre), la verdad es que las cosas también parecían revueltas. Todo ese tipo de cosas lo han hecho, está curtido para vivir, para saber cómo desenvolverse, cómo darle la vuelta a esa situación”, declaró Moreno.

En la develación de la placa mundialista que se presumirá a partir de este momento en el Gigante de Acero, Moreno también responsabiliza a los jugadores. “Lo más importante es que los compañeros, los jugadores, entiendan el tipo de entrenador que él es, lo que pretende, el equipo que él busca, cómo quiere que juegue la selección, y a partir de ahí, yo creo que hay talento de sobra”, agregó el exintegrante de Rayados.

Asimismo, Héctor Moreno aprovechó para mostrar su postura sobre la abolición del ascenso y descenso del Futbol mexicano. Para el exdefensor, no contar con este modelo de competencia afecta al balompié nacional.

“Sí afecta al Futbol mexicano, en el sentido de que, obviamente, se pierde cierto interés en algunos momentos de los equipos que están abajo, no existe la misma intensidad por no bajar. Ahora no existe ningún castigo, por así decirlo. No hay penalización y creo que sí afecta”, lanzó.