Motivación a tope tras la primera victoria

Luego de comenzar la segunda vuelta del campeonato con victoria sobre Antequera FC, el ánimo está a tope al interior de Pavones ADMC, rumbo a los siguientes compromisos de la Liga TDP.

Jesús Molina Mora, capitán del club tuxtleco, reconoció que el triunfo de la reciente fecha 16 sobre los oaxaqueños fue sufrido, pero al final se consiguió. “Sabíamos que iba a ser un partido duro y nos costó, pero, gracias a Dios, los profes hicieron unos movimientos en el segundo tiempo y se nos dio resultado”, destacó.

Molina asegura que ve al grupo muy unido para lograr los objetivos de esta segunda parte de la campaña, reforzado con nuevos jugadores que llegaron para aportar su experiencia.

“Son chavos ya mayores que nos hacían falta, porque jugábamos con muchos menores y, pues, cualquiera que quiera aportar al equipo es bien recibido”, agregó el jugador, quien marcó un gol en el citado encuentro.

Sobre el funcionamiento de la escuadra, consideró que está fuerte a la defensiva, pero le falta mejorar en la parte delantera. Por su parte, Kevin Gurgúa Maza, defensa Pavones y autor del gol de la victoria, se mostró contento por el arranque triunfal. “Me siento muy contento porque empezamos ganando los tres puntos, y es un pasito más para ir sumando”, externó.

Finalmente, señaló que el equipo se ve un poco más unido respecto a la primera vuelta. “Ahorita somos una familia, la verdad, nos estamos apoyando; si alguien tiene un error, nos apoyamos y, pues, adelante”, puntualizó.