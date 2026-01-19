Movimiento Perrón 2026 vive su 2ª edición

La mañana de este domingo, Tuxtla Gutiérrez fue escenario de una jornada distinta, cargada de energía, conciencia social y amor por los animales, con la realización de la segunda edición de la Carrera Movimiento Perrón 2026, evento impulsado por Movimiento Ciudadano, que logró una notable respuesta por parte de la ciudadanía.

La competencia reunió a 480 participantes, quienes, acompañados de sus mascotas o de manera individual, afrontaron un recorrido de dos kilómetros, trazado desde el parque de la Mujer Soldado hasta la Calzada de las Personas Ilustres. Desde los primeros minutos se vivió un ambiente familiar, con corredores de todas las edades que se sumaron a esta iniciativa con causa.

Más allá del aspecto competitivo, el objetivo principal de la carrera fue crear conciencia y apoyar a los perritos sin hogar, promoviendo la adopción responsable, el respeto y el cuidado animal. Cada paso dado durante el trayecto representó un mensaje a favor de quienes no tienen voz, consolidando al Movimiento Perrón como una plataforma que une deporte y responsabilidad social.

Ganadores

En el plano deportivo, Luis Armando Pérez se adjudicó el primer lugar de la clasificación general, imponiendo un ritmo sólido a lo largo del circuito. El segundo sitio fue para Carlos Rubén, mientras que Gina Recinos completó el podio, destacando entre los competidores que se dieron cita en esta edición.

Al finalizar la prueba, Adri Flores, organizadora del evento, dirigió un mensaje de agradecimiento a los asistentes, resaltando la importancia de la participación ciudadana: “Cada corredor que estuvo hoy aquí demuestra que el deporte también puede transformar realidades. Gracias por correr, por sumar y por ayudar a que más personas volteen a ver la situación de los perritos sin hogar. Este movimiento es de todos y para todos”, expresó.

Medallas

Como reconocimiento al esfuerzo y compromiso, todos los participantes que cruzaron la línea de meta recibieron una medalla alusiva a la competencia, símbolo de una jornada que dejó huella tanto en el asfalto como en la conciencia colectiva. Con esta segunda edición, la Carrera Movimiento Perrón 2026 se consolida como un evento que crece en convocatoria y en impacto social dentro de la capital chiapaneca.