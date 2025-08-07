Mozo confía en que Chivas romperá la malaria

Este jueves la Chivas enfrentarán al FC Cincinnati en el TQL Stadium en su último duelo de la Leagues Cup, pero que representa una oportunidad para despedirse con un triunfo que rompa la malaria de no ganar un solo encuentro en tiempo regular en la historia del certamen. El Rebaño llega con la moral golpeada, pero con la convicción de irse con una mejor cara, según expresó el defensa Alan Mozo.

“La victoria de hoy va a ser muy importante. Tenemos que seguir reflejando lo que se viene trabajando. Por más que los resultados no se han dado, el trabajo del equipo y la entrega ahí ha estado. Va a ser un lindo partido para irnos de la mejor manera. Estamos en Chivas, es un equipo grande y tenemos que ganar todos los partidos, o hacer todo para ganar. No es de merecimiento, pero tenemos que terminar el torneo dignamente”, apuntó el lateral.

Ya con la mente también puesta en el próximo duelo del fin de semana, de la jornada 4 del Apertura 2025, ante Santos, Mozo considera que el triunfo ante el equipo de la MLS servirá para retomar el torneo local con fortaleza.

“Va a ayudar para la Liga, a llegar fuertes y estar listos para el torneo de México”, explicó el lateral, quien a pesar del fracaso en el torneo que enfrenta a equipo de la MLS y la Liga MX ve a un conjunto tapatío que más adelante rendirá frutos.

“Este equipo tiene muchísimo futuro, un presente que se está construyendo y confío que Chivas va a tener muchas alegrías para su gente”, explicó. “Los refuerzos encajaron de manera perfecta, el nuevo cuerpo técnico, todos estamos en la misma línea. Estoy seguro de que el aficionado puede estar tranquilo y feliz de que va a recibir lo que quiera de su equipo”.