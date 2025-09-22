Mr. Iguana triunfa en San Cristóbal

San Cristóbal de Las Casas vivió una noche espectacular con la magna función de Lucha Libre organizada por el Grupo Independiente de Lucha Libre de los Altos (Grilla). A pesar de la intensa lluvia que se presentó en la ciudad, los aficionados no dejaron de asistir a la Plaza de Toros La Coleta, que lució con una gran entrada para presenciar la función en la que participaron estrellas nacionales e internacionales.

En el combate estelar, Mr. Iguana se robó el show al lado de sus compañeros de equipo, La Parka y El Fiscal. La tercia técnica se enfrentó a los temibles rudos Belcegor, Parka Negra y Abismo Negro Jr., en un duelo que encendió a la afición desde el primer momento. Aunque los rudos utilizaron todas sus artimañas y no dudaron en atacar con rudeza, la habilidad y carisma de los técnicos prevalecieron, logrando llevarse la victoria en una sola caída.

Gran recibimiento del público chiapaneco

El momento más emotivo llegó cuando Mr. Iguana fue ovacionado de pie por el público. El gladiador ha alcanzado gran popularidad en los últimos meses debido a sus recientes apariciones en WWE, lo que lo ha consolidado como una de las figuras más queridas de la Lucha Libre mexicana. Su presencia en el ring provocó que la afición coreara su nombre en repetidas ocasiones, generando una atmósfera electrizante.

En la contienda semifinal, el dúo conformado por Myzteziz y Drago se impuso a los japoneses Takuma y Kento. Los gladiadores orientales se ganaron el abucheo del público cuando, previo al inicio de la lucha, tomaron el micrófono para lanzar burlas y expresiones altisonantes contra la afición sancristobalense; sin embargo, la pareja técnica respondió con movimientos espectaculares y un dominio absoluto en el encordado, logrando neutralizar a los rudos y concretar la victoria.

Talento local

La tercera lucha de la noche fue protagonizada por el talento local. El coleto Nekropsis hizo equipo con Daimo y Golden Jacket para enfrentar al tuxtleco Toro Rojo, quien se presentó con Galio y Kingoo. La batalla estuvo cargada de polémica debido a la actuación del réferi “Cachorro”, quien favoreció constantemente a los rudos. Sin embargo, los técnicos se sobrepusieron a las adversidades y con una ofensiva contundente lograron revertir la situación, desatando la euforia del público.

Uno de los combates más espectaculares de la velada fue la cuarta, donde Gregorian sorprendió a todos con una arriesgada maniobra al lanzarse desde lo alto de una estructura metálica. Su equipo, completado por Senshi Drago y Príncipe Samurai, mostró un arsenal aéreo impresionante frente a Blackboy, Layron y Psicópata Jr. Pese a que los rudos recurrieron a sillas, tablas e incluso lámparas para castigar a sus rivales, los técnicos respondieron con movimientos acrobáticos que hicieron vibrar el recinto.

En el combate inicial, la pareja conformada por Impulso y Bella Circe se llevó la victoria sobre Mr. Sombra y Artemisa, en una lucha que sirvió como apertura perfecta para encender los ánimos de los asistentes.

Todo un éxito

La promotora Grilla fue reconocida por la excelente organización del evento, cuidando tanto al talento que se presentó en el ring como a los aficionados que desafiaron las inclemencias del clima para disfrutar de una noche llena de emoción. La seguridad, la logística y la atención a los detalles fueron clave para que la función se desarrollara con éxito, consolidando a San Cristóbal como una plaza importante para la Lucha Libre en la región.