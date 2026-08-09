Muere el padre de Lionel Messi, a los 68 años

El padre del futbolista argentino Lionel Messi falleció a los 68 años de edad, de acuerdo con el portal “Infobae” de Buenos Aires. Jorge Messi, quien también fue el agente del campeón argentino durante muchos años, murió en una clínica de Rosario (300 kilómetros al norte de Buenos Aires), donde había estado hospitalizado debido a una larga enfermedad. Fue una figura central en la vida y la carrera del astro argentino, acompañándolo desde sus inicios y siguiendo de cerca su trayectoria profesional.

Fue él quien luchó cuando Lionel, siendo un niño en el equipo juvenil de Newell’s Old Boys, necesitó tratamiento hormonal para su crecimiento, y quien lo acompañó en su traslado a España, cuando comenzó su aventura en el Barcelona a los 13 años.

Con los años, también se convirtió en el principal contacto de su hijo para asuntos financieros y contractuales de su carrera. Lionel Messi había hablado públicamente sobre el difícil periodo que vivió con su padre al comienzo de su carrera en Europa, recordando su apoyo.

El fallecido deja a su esposa, Celia Cuccittini, y a sus hijos, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol.