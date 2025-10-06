Mundo y Camacho, primeros convocados

Los futbolistas Tadeo Mundo Toledo (medio ofensivo) y Bryan Anthony Camacho Sánchez (defensa central), se convirtieron en los primeros jugadores de Pavones ADMC en ser llamados a la Convocatoria Regional para integrar la Selección Nacional TDP Sub 18. Las pruebas de talento se realizarán este martes 7 y miércoles 8 de octubre en el Estadio Flor del Sospó en Tuxtla Gutiérrez.

Tadeo Mundo se formó en las Fuerzas Básicas Sub 14 y Sub 16 del club León y Sub 16 de San Luis, debutando en el campeonato de la TDP el torneo anterior con Estudiantes del Cobach, para luego jugar la segunda vuelta con Atlético Leones, siendo titular en 13 partidos, metiendo un gol y sumando 1022 minutos.

Por su parte, Bryan Camacho debutó en la categoría de ascenso el año pasado con Pijijiapan FC, participando en 23 partidos, todos como titular, anotando cuatro goles y sumando 2033 minutos en la cancha.

De acuerdo al programa oficial de actividades, este primer filtro para integrar la Selección Nacional TDP Sub 18 será supervisado por el nuevo técnico, José Manuel Cruzalta y constará de tres sesiones, dos el martes con horario de 10:00 a 12:00 y de 15:30 a 17:30 horas, y una más el miércoles de 9:00 a 11:00 horas.