Mustang debuta con victoria en Suecia

Mustang Femenil Chiapas inició su participación en la Gothia Cup 2026 con triunfo de 2-0 sobre HK, de Islandia, en la primera jornada del torneo juvenil que se celebra en Gotemburgo, Suecia. Nicolle Rivera anotó los dos goles del conjunto chiapaneco, que sumó sus primeros tres puntos.

En su segundo compromiso, el equipo perdió por 2-1 frente a FK Bromma, en un partido que se definió por diferencia mínima. Con estos resultados la escuadra registra una victoria y una derrota en el certamen internacional.

La delegación tuvo un traslado de 18 horas aproximadamente, con escala en Turquía, para incorporarse a la competencia y representar a México.