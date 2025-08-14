Mustangs arrasa y conquista el título

La Liga Uniflag vivió una jornada final cargada de intensidad, estrategia y emociones en el Torneo Silver Mixto. El campeón se coronó con una actuación sólida de principio a fin.

El espectáculo comenzó con una semifinal de alto voltaje entre Mustangs y Unicach. Desde el primer “snap”, ambas escuadras mostraron defensivas cerradas y ofensivas que buscaban penetrar las zonas de anotación con pases precisos y rutas rápidas. El tiempo reglamentario no fue suficiente para romper la igualdad, concluyendo con un 12-12 gracias a maniobras clave en zona roja por ambos lados.

En las series extras la tensión creció. Las defensas siguieron imponiendo condiciones, con coberturas cerradas y presión sobre el “quarterback” que limitó las opciones de pase. Unicach tuvo oportunidades para liquidar el juego, pero algunos “drops” en jugadas críticas mantuvieron viva la esperanza de Mustangs. Fue hasta la tercera serie, desde la línea de conversión, que un pase cruzado fue atrapado en las diagonales para sellar el triunfo por 13-12 y el boleto a la final.

La otra semifinal fue la sorpresa de la jornada. Dolphins Crew, un conjunto joven pero explosivo, dejó fuera al líder y favorito MG Team. Con jugadas de engaño, velocidad en sus receptores y una defensa que logró un “pick six” en momentos clave, se impusieron por 20-15 y se ganaron el derecho de disputar el partido definitivo.

Ya en el duelo por el título, Mustangs saltó al emparrillado decidido a imponer su ritmo. Desde el primer “drive”, su ofensiva ejecutó rutas limpias y precisas, mientras su defensa desplegó una cobertura hombre a hombre que anuló cualquier intento de avance de Dolphins Crew. Las capturas al “quarterback” y las intercepciones marcaron el camino hacia un resultado de 37-0, reflejo del dominio total.

El campeonato no solo significó levantar el trofeo, sino también reafirmar la identidad del equipo: un bloque unido, disciplinado y capaz de mantener la concentración en momentos de máxima presión. La defensiva fue la muralla que sostuvo cada partido, en tanto que la ofensiva encontró el equilibrio entre acciones aéreas y terrestres para explotar las debilidades del rival.

El Torneo Silver Mixto Uniflag 2025 deja una enseñanza clara: en el Tocho Bandera no hay adversario pequeño y las sorpresas forman parte del juego. El temple, la constancia y la capacidad de ejecutar bajo presión son las verdaderas claves para alcanzar la gloria.