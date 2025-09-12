Mustangs arrolla a Dolphins Rookies

La Liga Uniflag de Tocho Bandera celebró una intensa jornada en el arranque oficial de los torneos Silver Femenil y Silver Mixto, además de un partido amistoso de la categoría varonil libre, todo esto en el emparrillado sintético de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), en Tuxtla Gutiérrez.

En el Torneo Silver Femenil, el empastado de Ciudad Universitaria fue testigo de la gran actuación de las Mustangs, que arrancaron cabalgando con firmeza al imponerse con autoridad por 44 puntos a 0 sobre Dolphins Rookies.

En otro resultado no menos escandaloso, Fifteens Selected debutó con una contundente victoria 39-0 frente al representativo de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Por su parte, South Crew también inició con el pie derecho, derrotando por “score” de 26-7 al representativo de la Unicach.

Acciones en el Torneo Mixto

En la división silver mixta, MG Team venció por 32-12 al representativo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, confirmando así su condición de favorito al título desde la primera fecha. Por su parte, Diablitos también inició con triunfo al superar 21-0 a Águilas del IMSS, por la vía “forfeit”.

En tanto, en un partido reñido, Mustangs I hizo lo propio derrotando por 12-6 al cuadro Toxic, mientras que Mustangs II cerró la jornada con una victoria de 20-6 sobre Amigajeros.

Actividad extra

A la par del arranque de las categorías femenil y mixta, se llevó a cabo también un encuentro amistoso de la rama varonil, el cual también ofreció buen espectáculo para los espectadores reunidos en las tribunas.

En este duelo rumbo al inicio del Torneo Varonil Libre, el cuadro de Diablitos doblegó por 19-18 al de la Unicach, en un juego tan emocionante como cerrado, mostrando que ambos equipos llegarán fuertes al arranque oficial de su competición dentro de unos días.