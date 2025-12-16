Mustangs Black es el monarca de la Uniflag

Mustangs Black puso broche de oro a un 2025 de ensueño al consagrarse campeón de la Conferencia Alfa en el Torneo Silver Mixto de la Liga Uniflag de Tocho Bandera. Para alcanzar este éxito venció por 18-8 a Diablitos, en la final celebrada en el campo de Ciudad Universitaria de la Unicach.

Guerra en el emparrillado

Los finalistas llegaron al partido de campeonato tras una demandante jornada, en la que estuvieron incluidos los choques de semifinales. Diablitos dejó en el camino a Mustangs White (32-16), mientras que Mustangs Black eliminó al MG Team (27-19), para luego encontrarse en la final.

En la primera serie ofensiva Diablitos no pudo contener el galope de Mustangs Black, que abrió el marcador de 6-0 con un pase en corto para Valentina López Farrera, y aunque fallaron la conversión por el extra, consiguieron asestar el primer golpe.

A la ofensiva, Diablitos no logró carburar en el arranque del compromiso, cediendo el ovoide a su rival, para una nueva serie en la que vino un pase lateral a las manos de Iván Marroquín Moreno, quien entró a la zona prometida para el segundo “touchdown” del encuentro, que los puso adelante por 12-0.

En la conversión de los equinos despertó la defensa de Diablitos, con intercepción devuelta a zona de anotación para acortar distancias a 12-2.

Sin embargo, Mustangs Black mantuvo a raya a su oponente y cuando tomó el balón mostró el poder de su ofensiva, firmando un nuevo tocho antes del medio tiempo, en un pase preciso a Marroquín para incrementar la diferencia a 18-2.

Para la segunda mitad se dio un aguerrido duelo de defensivas que limitaron los avances, en tanto que Mustangs White siempre que tuvo la posesión buscó jugadas cortas para hacer correr el cronómetro y empezar a manejar la desesperación de su rival.

Diablitos logró meter drama en la recta final con anotación de Efraín Penagos, para reducir la diferencia a 18-8, aunque ya no hubo tiempo para más.

Premiación y regalos

Finalizadas las acciones se llevó a cabo la ceremonia de premiación, encabezada por el presidente de la Liga Uniflag, Gilberto Carbonel Gómez, quien entregó regalos de los patrocinadores, así como los premios al mejor defensivo de la temporada, Cristhian Magaña (15 intercepciones y un “pick six”), de Mustangs White, así como a la mejor ofensiva, que fue Karla Rincón, elemento del MG Team que logró 26 pases de TD y 5 anotaciones.

También se reconoció a los jugadores más valiosos (MVP) por estadística, que fueron Adair Zamora, de la Unicach, líder en “sacks” (8); Julián Alonso, de Mustangs White, por “touchdowns” (20); Rodo Cabrera, del Toxic Team, como líder en pases de anotación (31), y Cristian Magaña en intercepciones (15).

En el momento cumbre de la ceremonia, entregaron los trofeos al subcampeón Diablitos y al campeón Mustangs Black, para cerrar oficialmente las acciones de la Uniflag este año.