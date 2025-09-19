Mustangs Black luce en el emparrillado

Grandes jugadas defensivas y vistosas atrapadas en zona de anotación, fueron los principales condimentos en la semana 2 de los campeonatos de la Liga Uniflag de Tocho Bandera, que tienen como escenario el emparrillado sintético de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

En lo que corresponde a la sexta temporada del Silver Mixto, Mustangs Black lució sólido con un triunfo categórico de 38 puntos a 0 sobre Power Puffs.

Fue un duelo donde la ofensiva de Mustangs impuso condiciones desde el arranque y la defensa no permitió una sola anotación, dejando sin posibilidad de competir a sus rivales.

Por su parte, MG Team, se impuso en un emocionante intercambio de puntos con Tucanes ENLEF por escore de 26-16.

Otro conjunto que brilló fue Raptors, que con un juego sólido de principio a fin despachó 37-0 a las Águilas del Instituto Mexicano del Seguro Social, confirmando que cuenta con buen arsenal ofensivo.

En otro compromiso de la categoría mixta, Mustangs White dominó con claridad a los Jaguares de la Unicach, con un marcador de 28-6 gracias a una defensa que contuvo cualquier intento de reacción. La jornada cerró con uno de los choques más parejos, donde Diablitos supieron descifrar a su rival para vencer 26-20 a Toxic, en un encuentro de constante ida y vuelta.

4º Torneo Silver Femenil

En el campeonato Femenil Silver, la segunda jornada también estuvo llena de emociones y Tucanes ENLEF arrancó con una importante victoria de 7-6 sobre Pamboleras Jr., en un duelo que se definió por una conversión clave.

Más tarde, Pamboleras Jr. se repuso de ese tropiezo y regresó al emparrillado para blanquear 7-0 a Mustangs, demostrando capacidad de reacción.

Raptors, por su parte, mostró firmeza al derrotar 15-0 a Tucanes ENLEF, mientras que en el esperado duelo universitario la Unach y Unicach firmaron un salomónico empate 6-6.

Clasificación actual

En el Mixto Silver, Mustangs Black se mantiene en la cima con paso perfecto y una notable diferencia de +52, seguido de cerca por MG Team, Mustangs White y Diablitos, que también suman dos triunfos y mantienen un cuádruple empate en la parte alta. Raptors escaló a la quinta posición con su contundente victoria, mientras que en el fondo Águilas del IMSS, Unicach y Toxic siguen sin poder sumar y necesitan reaccionar para no rezagarse.

En el Femenil Silver, Fifteen Selected conserva el liderato con diferencia de +39, aunque South Crew y Raptors se mantienen muy cerca. Las dos actuaciones de Pamboleras Jr. —con una derrota y una victoria— las colocan en la quinta posición, empatadas en unidades con varios equipos en la parte media de la tabla. En contraste, Dolphins Youth y Dolphins Rookies continúan sin estrenar victoria y buscarán su primer triunfo en las próximas jornadas.