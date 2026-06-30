Mustangs cierra a todo galope el TNT Mixto

La temporada regular del Torneo Nuevos Talentos (TNT) Mixto de la Liga Uniflag llegó a su fin con cinco electrizantes encuentros que terminaron por definir las posiciones finales de la clasificación y a los equipos que disputarán la etapa decisiva del campeonato.

El cierre de la fase regular tuvo como uno de sus protagonistas a Mustangs, escuadra que cumplió con una jornada perfecta al sumar tres victorias el mismo día, resultado que le permitió confirmar su buen momento competitivo y mantenerse entre los conjuntos más sólidos de la categoría.

Inicio potente

La actividad inició con la conclusión del partido pendiente de la fecha 8, en el que Mustangs se impuso por marcador de 18-6 sobre Unicach Next Gen.

Con ese resultado, el equipo abrió de manera positiva una jornada exigente, en la que tendría que volver al emparrillado para encarar nuevos compromisos dentro del calendario. Mustangs asumió el protagonismo de la fecha y mostró regularidad tanto en defensa como en ataque.

Posteriormente se disputaron los duelos correspondientes a las semanas 9 y 10 del campeonato, en los que Mustangs volvió a responder con autoridad.

Primero superó por 20-6 a Pollitos FC, en un partido en el que logró imponer condiciones y mantener el control del marcador durante el desarrollo del encuentro.

Más tarde, el conjunto equino cerró su actuación perfecta con un 28-8 sobre Cañoneros, resultado que lo llevó a consolidar un récord de 7 triunfos y 3 derrotas, por lo que llegará a la etapa final con la moral por los cielos.

Otros juegos

Por su parte, MG Team también cerró la campaña con victoria, luego de imponerse por 21-0 sobre Conalep por la vía administrativa, debido a que el conjunto preparatoriano no se presentó a disputar su último compromiso. Con ello, MG Team completó la competencia regular con marca ganadora de 6 triunfos, un empate y 3 caídas.

Otro equipo que logró cerrar con resultado positivo fue Pollitos FC, que después de caer ante Mustangs consiguió recomponerse y venció por 28-12 a Unicach Next Gen. Esto le permitió despedirse de la fase regular con una mejor sensación competitiva y récord de 5-5.

Para Unicach Next Gen, en cambio, la fecha representó un cierre complicado al caer en los dos compromisos que sostuvo durante la jornada y terminar la campaña con marca perdedora de 1-1-8.

Viene la postemporada

Con estos marcadores concluyó oficialmente la etapa regular del TNT Mixto de la Liga Uniflag, con el cuadro de Cañoneros encabezando la tabla general gracias a su récord de 7-3 y diferencia de +93 puntos.

Cañoneros fue además la mejor ofensiva de la fase regular, en la que consiguió 183 unidades, mientras que MG Team fue la segunda mejor, con 147. A nivel defensivo, Mustangs encabezó la clasificación con 72 puntos permitidos, pero el MG Team también estuvo cerca de ser el equipo que mejor se defiende, pues solo recibió 73.