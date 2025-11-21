Mustangs dominan emparrillado de la Uniflag

Los escuadrones de Mustangs Black y Mustangs White se afianzaron como los líderes absolutos del 6º Torneo Silver Mixto de la Liga Uniflag de Tocho Bandera, tras los encuentros correspondientes a la semana 11, celebrados en el emparrillado de Ciudad Universitaria de la Unicach.

En esta sesión, Mustangs White volvió a demostrar por qué es uno de los equipos más sólidos del campeonato al vencer por 36-12 a Tucanes Enlef, dominando de principio a fin y confirmando su regularidad en las últimas semanas.

Por su parte, Toxic se impuso por 19-7 ante el representativo unicachense, gracias a una defensa ordenada que controló las series largas y a una ofensiva que ejecutó con eficiencia en zona roja.

En otro duelo, Diablitos tuvo una actuación contundente y superó por 40-6 a Power Puff, mostrando explosividad ofensiva y un perímetro defensivo que evitó cualquier intento de respuesta.

Además, Águilas del IMSS logró un triunfo importante al derrotar por 20-14 a Tucanes Enlef, en un partido parejo durante gran parte del trámite, pero que se inclinó para los emplumados con series ofensivas bien ejecutadas y una defensiva clave que cortó cualquier intento de remontada.

Así marchan en la clasificación

Tras estos resultados, la tabla general mantiene a Mustangs Black y Mustangs White compartiendo el liderato con 16 puntos cada uno. Son seguidos de cerca por el MG Team con 14, en tercero de la tabla, mientras que Diablitos, con 12, es cuarto y está firme en la zona alta.

Raptors, Toxic y Unicach ocupan posiciones intermedias con 8 unidades, en tanto que Dolphins Family Team, Tucanes Enlef y Power Puff permanecen con 6 puntos. En el fondo de la clasificación se ubican las Águilas del IMSS con 4 unidades y Amigajeros con 2.