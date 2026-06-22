Mustangs se corona monarca del Mixto A

Mustangs se proclamó campeón de la Conferencia A, en el Torneo Open Mixto A de la Liga Uniflag de Tocho Bandera, tras superar por escore de 42 puntos a 33 al conjunto de Borregos Jr., en un choque lleno de adrenalina que se disputó en el emparrillado sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach.

El encuentro se presagiaba de alto nivel, al enfrentar a los equipos 1 y 2 de la temporada regular, reuniendo a buena cantidad de aficionados en las tribunas para disfrutar de las acciones pese al clima lluvioso que se presentó poco antes del juego.

De poder a poder

Borregos Jr. sorprendió apenas en su primera serie ofensiva y con pase largo al líder en anotaciones de la campaña, Bruno González, más la conversión de Kendra Mota, se puso arriba 7-0.

Pero Mustangs no tardó en responder y anotó con jugada personal del QB Marco Parker, aunque sin lograr la conversión para acercarse 7-6 en el marcador.

El duelo fue de ida y vuelta, logrando los “lanudos” ampliar su ventaja con una carrera en corto de González, que también logró la conversión para estirar la ventaja a 14-6.

Los caballos indomables tampoco dejaron de galopar y construyeron el empate 14-14 con un pase a la zona prometida que Parker atrapó a las espaldas de la defensa, más una conversión de dos puntos de Valentina López.

En el cierre de la primera mitad, Borregos Jr. aprovechó un hueco en la defensa rival y Kendra Mota escapó desde propio medio campo hasta la zona prometida para poner el escore a su favor 20-14.

Mustangs tuvo la siguiente serie y no logró marcar puntos al cometer varios errores en la posesión, lo que parecía los haría irse al descanso abajo. Sin embargo, Parker realizó una acción defensiva clave para interceptar en zona roja y a la siguiente acción los equinos anotaron con un pase corto a Kevin Figueroa y más la conversión de Parker se llevaron la ventaja de 21-20 a los vestidores.

Segunda Mitad

La parte complementaria fue aún más emocionante y dramática, con Borregos Jr. recibiendo la primera posesión, sin lograr anotar en sus cuatro oportunidades.

Mustangs no desaprovechó la oportunidad y con un pase largo a Figueroa, consiguió una larga escapada para el touchdown y más la conversión de Parker, ampliaron el marcador a 28 puntos contra 20.

Su rival no bajó los brazos y en cambio respondió con nueva escapada de González y más la conversión efectiva de dos puntos puso los cartones 28 a 28.

Pero los caballos salvajes respondieron de inmediato con un pase a la esquina para Valentina López, que más conversión del punto extra puso el marcador 35-27.

En los instantes finales, Borregos Jr. logró acotar distancias con un tocho de González para poner el marcador 35-33 ,con la obligación de una conversión de dos puntos que no llegó ante la oportuna intervención de la defensa equina.

Con segundos en el reloj, vino la anotación de Ivanet Farrera para Mustangs que puso el escore en el definitivo 42-33 para asegurar el título de campeones.