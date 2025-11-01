Mustangs se lucen en la semana 8

Un explosiva semana 8 se vivió en la Liga Uniflag de Tocho Bandera, en la que Mustangs Black brilló con par de triunfos. Los partidos se celebraron en el campo sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach.

En su primer encuentro, los equinos vencieron por paliza de 48-0 al escuadrón de Tucanes Enlef, y más tarde dieron la sorpresa al quitarle el invicto al líder MG Team, con un contundente 24-0, consolidándose como uno de los más fuertes de la temporada.

En la misma jornada, Mustangs White cumplió con los pronósticos al superar con autoridad por 20-0 a Power Puff, en tanto que Diablitos sufrió un inesperado revés tras caer por diferencia mínima de 13-14 ante Dolphins Family Team (DFT), en uno de los duelos más cerrados.

Por su parte, Toxic logró una victoria clave de 39 puntos a 0 sobre Amigajeros, y el representativo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) volvió a sumar al derrotar por “score” de 22-6 a Águilas del IMSS, que continúa sin poder levantar vuelo.

Con estos resultados, Mustangs Black se consolida como serio candidato al título en la categoría mixta.

South Crew mantiene ritmo ganador

El torneo Silver Femenil mantuvo su tónica de alto nivel y sirvió como marco para que Fifteen Selected reafirmara su papel como sublíder al vencer 21-6 a Dolphins Youth, que pese a su esfuerzo no logró frenar la ofensiva de las quinceañeras.

Por su parte, South Crew demostró por qué sigue en la cima general del torneo, al imponerse por contundente 32-6 sobre Tucanes Enlef, mostrando una defensa implacable y un ataque que no perdona cuando llega a la zona roja.

En otros resultados, Mustangs consiguió un importante triunfo de 25-0 ante el representativo de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), recuperando así algo de terreno en la tabla; mientras que la representación femenil de la Unicach tuvo una tarde redonda al derrotar 36-0 a Dolphins Rookies, que sigue sin conocer la victoria.

Acción para este sábado

Pese al puente por el Día de Muertos, la directiva del campeonato que encabeza Gilberto Carbonel Gómez anunció que sí tendrán actividad para este sábado, aunque con un número reducido de encuentros.

En el Torneo Silver Femenil se disputará un par de juegos pendientes de la semana 6, a las 15: horas: Raptors contra Fifteen Selected y Unach ante Pamboleras. La acción se completará con un choque aplazado de la semana 7, entre Raptors y Mustangs, pactado para las 5 de la tarde.

En lo que respecta al Silver Mixto, Mustangs Black y Mustangs White se encontrarán cara a cara a las 3 de la tarde, en duelo de la semana 9. También en compromiso de esa fecha, Águilas del IMSS chocará con Amigajeros, pero a las 17:00 horas.

Finalmente, se jugarán también dos partidos pendientes: Dolphins Family Team contra Raptors (semana 3) y Diablitos frente Amigajeros (semana 8), ambos a las 4 de la tarde.