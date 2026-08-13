Mustangs y Halcones brillan en duelo formativo

El Basquetbol infantil continúa con su proceso de formación y desarrollo en Tuxtla Gutiérrez con la celebración de la fecha XXI del Torneo Desarrollando Talentos de Baloncesto, competencia que brinda a las nuevas generaciones espacios constantes para adquirir experiencia y fortalecer sus habilidades dentro de la cancha.

Como parte de la jornada, Mustangs y Halcones se enfrentaron en la categoría micro mixta, teniendo como escenario la cancha alterna del fraccionamiento Monterreal, donde familiares y aficionados se dieron cita para acompañar a los pequeños deportistas durante su participación.

Desde los primeros minutos, ambos conjuntos mostraron entusiasmo y disposición para competir, protagonizando un encuentro en el que los jugadores tuvieron la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante sus entrenamientos.

Aprendizaje

Cada posesión representó una oportunidad de aprendizaje para los integrantes de ambos equipos, quienes trabajaron aspectos fundamentales del Baloncesto como el control del balón, los pases, los desplazamientos y la defensa.

El trabajo colectivo también tuvo un papel importante durante el partido, pues los pequeños jugadores comenzaron a familiarizarse con conceptos que serán fundamentales conforme avancen en su formación deportiva.

Más allá del resultado, la jornada permitió que los participantes disfrutaran la actividad y convivieran con otros jugadores de su misma categoría, fortaleciendo valores como el compañerismo, la disciplina y el respeto hacia los rivales.

Para las familias que acudieron a la cancha, estos duelos también representan una oportunidad para acompañar de cerca el crecimiento deportivo de los niños y reconocer el esfuerzo que hacen durante sus entrenamientos.

La fecha XXI del Torneo Desarrollando Talentos mantiene así su objetivo de generar espacios competitivos para las divisiones infantiles y juveniles, priorizando el aprendizaje y la experiencia por encima de los resultados.

A través de este tipo de encuentros, Mustangs, Halcones y el resto de los equipos participantes continúan avanzando en un proceso que busca desarrollar nuevos talentos y acercar a las nuevas generaciones al Basquetbol.

La competencia seguirá con nuevas jornadas y partidos en los que los pequeños basquetbolistas tendrán la oportunidad de continuar aprendiendo disfrutando su pasión por el “deporte ráfaga”.