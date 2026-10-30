Mustangs y Thunders avanzan a semifinales

La Liga Uniflag de Tocho Bandera celebró una jornada decisiva de su Temporada 6, con la definición de los semifinalistas del torneo Open Mixto en las Conferencias A y B, en una electrizante sesión celebrada en el emparrillado sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach.

En la denominada Conferencia A, el escuadrón de Mustangs consiguió una apretada victoria de 20-18 sobre Iron Dogs, luego de remontar una desventaja en un partido que se mantuvo cerrado hasta los minutos finales.

Con este resultado, Mustangs se medirá en semifinales con Dream Team, líder invicto de la fase regular, mientras que Diablitos buscará el otro boleto a la final frente a Bananamigos.

En la Conferencia B, Thunders avanzó por la vía administrativa, luego de que Balam no cumpliera con su compromiso programado, por lo que el encuentro se resolvió “forfeit”.

Las semifinales quedaron definidas con los enfrentamientos Toros contra Thunders y Unicach ante Power Puff, en busca de los dos boletos a la final, ambos duelos se efectuarán este sábado, a las 15:00 horas, y los vencedores disputarán el campeonato de la Conferencia B a las 16:00 horas.

Actividad del TNT

En el TNT Femenil, San Miguel Flag y Lechuzas UPGCH protagonizaron un empate 14-14, en tanto que Ocelotes Blancos derrotó por 19-6 a Cañoneros. Toros consiguió su primera victoria de la campaña al superar 6-0 a Ocelotes Blancos y MG Team venció por 13-8 a Cañoneros.

Por su parte, en el TNT Mixto, Cañoneros se impuso por 6-0 a MG Team y Unicach superó por 4-0 a Ocelotes Blancos, gracias a dos “safeties” conseguidos por su defensiva.

Acción sabatina

La programación contempla tres compromisos: a las 16:00 horas, MG Team se medirá con Mustangs, y Ocelotes Blancos con Cañoneros. Posteriormente, a las 17:00 horas, San Miguel Flag jugará contra Mustangs.

Por su parte, TNT Femenil tendrá dos encuentros programados a las 17:00 horas: Unicach enfrentará a Ocelotes Blancos de la Unach, mientras que MG Team buscará imponerse ante Toros.