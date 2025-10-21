MVP remonta y gana en muerte súbita

La tercera jornada de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez volvió a encender las emociones este fin de semana en el auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos, escenario donde se vivieron encuentros de alto nivel en todas las divisiones.

En la rama femenil, el choque más intenso fue protagonizado por los conjuntos de MVP y Europaraíso, los cuales regalaron un auténtico espectáculo que se definió hasta el último punto en muerte súbita.

El conjunto de Europaraíso arrancó con gran autoridad el primer set, imponiendo su ritmo desde el servicio y mostrando una defensa sólida en la red. Con una notable coordinación entre sus centrales y una ofensiva constante por las bandas, lograron tomar ventaja al cerrar el parcial por 25-17, dejando a MVP con la obligación de reaccionar en el segundo episodio.

Lejos de rendirse, el cuadro de MVP ajustó sus líneas y mostró una versión completamente distinta. La colocadora del equipo movió con inteligencia las piezas, aprovechando los espacios para que sus atacantes encontraran huecos en la defensa rival. El resultado fue un dominio absoluto que las llevó a igualar las acciones con un contundente 25-12, reflejo de una clara superioridad en el segundo set.

Con el marcador igualado, ambos equipos saltaron al terreno para disputar el set decisivo con una intensidad digna de una final. MVP continuó con el impulso anímico y Europaraíso respondió con gran garra, protagonizando intercambios de puntos que mantuvieron a los espectadores al filo de sus asientos. Las defensas se multiplicaron y los remates fueron cada vez más potentes, pero finalmente MVP pudo concretar los puntos clave para cerrar el compromiso 15-12 y consumar una remontada espectacular.

Con este resultado, MVP reafirma su buen momento dentro de la segunda división femenil y deja claro que será uno de los conjuntos a seguir en la competencia. Por su parte, Europaraíso demostró carácter y calidad, pero deberá ajustar detalles para volver a la senda del triunfo en la próxima fecha.