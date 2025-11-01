Nace la Academia Infantil Asador Buchón

El Futbol base en Tuxtla Gutiérrez continúa fortaleciendo su presencia con el nacimiento de la Academia Infantil Asador Buchón, un nuevo proyecto que apuesta por el desarrollo integral de niños y jóvenes a través del deporte. Con entusiasmo y compromiso, los pequeños ya comenzaron sus entrenamientos oficiales y vivieron sus primeros duelos amistosos frente a clubes reconocidos de la capital chiapaneca.

Comienzo alentador

En su más reciente encuentro, la escuadra de Asador Buchón enfrentó a la Academia Santos Tuxtla, en las instalaciones de Santos 2.0, donde ambos conjuntos ofrecieron un espectáculo lleno de talento, emoción y “fair play”. A pesar de ser sus primeras apariciones formales, los jugadores mostraron temple, orden táctico y un espíritu competitivo que refleja el trabajo que se ha hecho desde sus primeros días de preparación.

El proyecto es encabezado por el entrenador Ricardo Peña, quien además de guiar a los equipos en el aspecto técnico, tiene como objetivo formar futbolistas con valores sólidos y disciplina dentro y fuera de la cancha. Peña, quien cuenta con amplia experiencia en la enseñanza deportiva, ha destacado que la prioridad de la academia es que cada integrante disfrute el proceso de aprendizaje, sin dejar de lado la responsabilidad y el compromiso que requiere el deporte.

La Academia Asador Buchón tiene su sede en las canchas de Ultra Sport, donde los entrenamientos se llevan a cabo en un ambiente familiar y motivador. Papás, entrenadores y alumnos trabajan de manera conjunta para impulsar el crecimiento del Futbol infantil, fomentando el respeto, la convivencia y la constancia como los principales pilares.

Jugadores

En la categoría infantil, los primeros representantes del equipo son Axel Tadeo, Calep Narváez, Ricardo Peña, Ailín Peña, Domenic David y Hugo Ruiz, un grupo de jóvenes entusiastas que ya comienzan a forjar sus habilidades con balón, aprendiendo las bases técnicas y tácticas del deporte.

Por su parte, la categoría juvenil está conformada por José Gabriel, Matías Gabriel, José Roberto, Pedro Israel, Ángel Carvajal, Aldo Alejandro, Carlos Roberto, Rodrigo Constantino, Braulio, Manuel y Zoto Escobar, quienes han mostrado un nivel de compromiso sobresaliente, representando el espíritu competitivo de esta nueva generación.

A lo largo de sus primeras semanas, la academia ha generado un ambiente de compañerismo y aprendizaje continuo. Cada entrenamiento se convierte en una oportunidad para que los jóvenes futbolistas fortalezcan su condición física, perfeccionen su técnica individual y comprendan la importancia del trabajo en equipo.

Con este nuevo proyecto, Tuxtla Gutiérrez suma otra alternativa para las familias que buscan que sus hijos crezcan en un entorno sano, con metas claras y formación integral. Asador Buchón no solo pretende ser una escuela de Futbol, sino un espacio donde se forjen historias, sueños y amistades que trasciendan las canchas.