Nace la Academia V. León

Con una propuesta enfocada en la formación integral, la disciplina y el desarrollo competitivo, este 2026 marca el nacimiento de la Academia V. León, un nuevo centro de formación que inicia actividades con el objetivo de impulsar a jóvenes futbolistas dentro y fuera de la cancha.

El proyecto, que llevará el nombre de Centro de Formación V. León, abrirá oficialmente sus puertas el martes 13 de enero de 2026, teniendo como sede la Unidad Deportiva Patria Nueva, en el campo número dos. La academia busca consolidarse como una opción sólida para niños y jóvenes que desean iniciar o fortalecer su proceso formativo en el Futbol.

Al frente de esta nueva institución se encuentra Víctor Hugo León Ramírez, entrenador profesional ampliamente reconocido y muy querido en la capital chiapaneca, cuya experiencia y trayectoria respaldan la seriedad del proyecto. Su visión está enfocada en la formación de jugadores con valores, carácter y mentalidad competitiva, priorizando el crecimiento humano a la par del deportivo.

La Academia V. León ofrece un esquema accesible y atractivo para las familias, ya que no contará con costo de inscripción y brindará dos clases muestra gratuitas. Los entrenamientos se desarrollarán tres veces por semana, complementados con sesiones personalizadas bajo con programación previa, contando con opciones por hora, semana, quincena o mes, para adaptarse a las necesidades de cada jugador.

Más allá del trabajo técnico y táctico, el centro de formación apuesta por inculcar disciplina, esfuerzo e identidad, principios que forman parte de su filosofía. La intención es que cada futbolista no solo mejore su rendimiento en el terreno de juego, sino que también adquiera herramientas para su desarrollo personal.

Con este arranque, la Academia V. León se presenta como una nueva alternativa dentro del Futbol formativo en Tuxtla Gutiérrez, con un proyecto que busca trascender y convertirse en un semillero de talento, liderazgo y compromiso.

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse vía Whatsapp al número 9611973294.