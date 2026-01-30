Aunque sabe que la selección mexicana no es la más fuerte, Santiago Giménez aseveró que nadie querrá enfrentarse al Tricolor en México porque —en territorio nacional— es donde más se fortalecen como equipo: “Todos en el vestuario del Milan me decían esto”.

Una advertencia que el delantero lanzó a 132 días para que suene el silbatazo en el partido inicial de la Copa del Mundo de 2026. “Ahora que jugamos en casa, no diría que será más fácil porque cada partido será difícil, pero creo que con nuestra gente en México podemos lograrlo, sin duda. Y trabajaremos para ello porque las palabras no bastan. Hay que actuar, y estamos esforzándonos al máximo para alcanzar ese objetivo», reconoció el futbolista para los micrófonos de ESPN.

El “Bebote”, quien se encuentra en rehabilitación después de someterse a una operación por un problema en su tobillo derecho, prometió que está trabajando para recuperarse y reincorporarse a las convocatorias de la selección mexicana.

“Solo quiero estar bien del tobillo. Creo que ese es el objetivo principal. Quiero estar al cien por ciento. Después de eso, a seguir trabajando para el Mundial. Para el Mundial, estaré listo”, sentenció Giménez.