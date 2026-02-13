Nájera, de cara a un nuevo ciclo olímpico

Tras su éxito en París 2024, el parataekwondoín Luis Mario Nájera Vleeschower pone la mira en la siguiente cita olímpica. El originario del municipio de Venustiano Carranza y ganador del Premio Estatal del Deporte 2022 ha tenido un extraordinario desempeño a niveles nacional e internacional, obteniendo plata en París, uno de los máximos logros en la historia para un deportista chiapaneco, pero Luis Mario no se conforma y apunta a ir por el lugar más alto del podio.

En una visita a la capital del estado, platicó sobre lo que viene para este año, remarcando que este ciclo que comienza será muy demandante, no solo en cuanto a su preparación física, sino por las competencias que acarrea.

Luis Mario, ¿qué planes tienes para este año 2026?

Este es un año bastante fuerte, es un año en donde se empieza el ciclo (olímpico), dado que tenemos campeonato del mundo, tenemos eventos muy importantes como lo son los Grand Prix. Entonces, es un año de de bastantes competencias para empezar a sumar puntos.

¿Tu sueño es lograr otra medalla olímpica?

Sí, claro. El sueño primero que nada es este clasificar e ir a competencias, sumar puntos en cada una, subirnos al pódium para poder clasificar, y ya en el 2028, que, primero Dios, nos den la clasificación, empezar a hacer la preparación específica para Juegos (Paralímpicos), ir lo mejor preparados y ahora sí irnos por lo más alto del pódium.

¿Cuáles son tus planes en este inicio de año?

Estamos un ratito con la familia, seguimos entrenando, pero ya que nos concentremos en la Ciudad de México, en el Cenar (Centro Nacional de Alto Rendimiento), tenemos una preparación específica, una preparación en la cual vamos trabajando con cargas altas, cargas bajas, etapa general, etapas antes de una competencia. Tenemos una preparación bastante buena, llevada de la mano de las profesoras María del Rosario Espinosa y Diana de Alegría, que son expertas en eso. Es una preparación bastante buena que aprovechamos mucho en las competencias.

Finalmente, ¿qué mensaje mandas a los deportistas de Chiapas para este año?

La verdad es que ahora ya tenemos mucho apoyo por parte del instituto (Indeporte). Ahora que se dio a conocer la beca (al Mérito Deportivo), creo que ya la motivación crece. Inclusive las ganas de salir adelante también, entonces nada más es parte de nosotros que le sigamos echando muchas ganas, que no desistamos de los sueños. A veces las cosas se pueden complicar un poquito, pero lo más importante es salir adelante y luchar por eso que queremos, por eso que deseamos, por lo que anhelamos, y tarde o temprano eso va a suceder. Y, pues claro, invitar también a los jóvenes y a los niños que se sumen a hacer un deporte.