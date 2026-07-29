Nájera encabeza proyecto Los Primeros

La Clínica y Campamento de Basquetbol Los Primeros Chiapas 2026 fue presentada con la participación del exjugador de la NBA Eduardo Nájera Pérez, el entrenador de la selección mexicana Omar Quintero Pereda y la exseleccionada nacional Nataly Gutiérrez Álvarez.

El proyecto, impulsado por el gobierno del estado a través del Instituto del Deporte, contempla capacitación, encuentros comunitarios y acciones dirigidas a niñas, niños, jóvenes, entrenadores y entrenadoras de diferentes municipios.

Intensa gira

Como parte del inicio de la gira, fue rehabilitada la cancha de la colonia San José Terán, en Tuxtla Gutiérrez, que ahora lleva el nombre de Eduardo Nájera, Los Primeros.

Como parte de la jornada hubo una exhibición de fundamentos, además de una convivencia y firma de autógrafos. Más tarde, en conferencia de prensa, Eduardo Nájera destacó la respuesta de quienes asistieron al evento y el significado personal de que la cancha lleve su nombre.

“Fue espectacular el recibimiento de las niñas, los niños, los padres de familia e incluso los vecinos de la colonia. Es un honor porque le pusieron mi nombre; es la primera vez que se hace esto en México. Muchos políticos me lo prometieron, pero es la primera vez que tomaron una acción”, expresó.

El exbasquetbolista señaló que el reconocimiento también representa una responsabilidad con las nuevas generaciones. “La verdad es un honor representar a la comunidad del Basquetbol y también es un privilegio estar con estos niños y niñas motivados”, comentó.

Capacitación y contenidos

El programa presentado por Nájera ofrecerá contenidos deportivos y herramientas de enseñanza. En este sentido, el exintegrante de los Mavericks de Dallas subrayó la necesidad de acompañar la infraestructura con preparación para quienes trabajan diariamente con los nuevos talentos.

“Sabemos de la importancia de la inversión en nuestra niñez, de la rehabilitación de canchas y de la necesidad de contar con espacios no solamente de Basquetbol, sino también de Futbol, Soccer y Beisbol. Al final también se requiere contenido y capacitación para entrenadores y entrenadoras”, afirmó.

La Clínica de Entrenadores se desarrolló el martes 28 y el miércoles 29 de julio en las instalaciones del Indeporte y el auditorio Jaime Sabines Gutiérrez del Colegio de Bachilleres. Pero habrá otras actividades como la inauguración de una cancha en la Unidad Deportiva de Palenque, convivencias con escuelas, una visita al DIF y un recorrido por el Hospital de Especialidades Pediátricas.

El Campamento Los Primeros para niñas y niños se efectuará del 21 al 23 de agosto, y además de fundamentos técnicos se promoverá la disciplina, el trabajo en equipo, la perseverancia y la idea de que cada objetivo comienza con un pequeño paso.

“Para mí es lo más fácil porque el Basquetbol me dio muchísimo y ahora me toca regresarle parte de lo que me dio a nuestra niñez. Tuve la oportunidad de representar a México a nivel internacional y de aprender de los mejores entrenadores y entrenadoras a nivel mundial; eso es lo que quiero transmitir a diferentes edades, niveles y categorías”, aseguró.

Las inscripciones se pueden hacer mediante la página oficial del Instituto del Deporte de Chiapas.