Nájera replantea éxito tras vivir NBA

Después de 12 temporadas defendiendo los colores de clubes como Dallas Mavericks, Golden State Warriors, Denver Nuggets, New Jersey Nets y Charlotte Bobcats, Eduardo Nájera observa el Baloncesto como una plataforma que va más allá de la duela.

En entrevista exclusiva para “Cuarto Poder”, el exjugador mexicano habló sobre la disciplina, la educación y la capacidad de sobreponerse a los errores como ejes para consolidar una carrera dentro y fuera de la cancha.

“Todo comienza con el compromiso. Creo que es lo más importante”, afirma el jugador, quien estuvo en Chiapas en el mes de julio para promocionar la primera etapa de las clínicas y campamentos de Basquetbol Los Primeros.

Nájera recordó que su desarrollo no dependió únicamente del talento, sino de entrenar incluso estando enfermo, lesionado o sin ánimo. “Cuando estás dentro de un partido de la NBA, no todo te saldrá bien. Debes tener la capacidad de adaptarte, desechar los errores y continuar con el juego y con la vida”, expresó.

Educación frente a la incertidumbre

Nájera considera que la formación académica debe ocupar el primer lugar en el proyecto de cualquier deportista. “El plan A debe ser la educación: concluir una carrera y obtener un título universitario ante la posibilidad de sufrir una lesión o de no llegar al profesionalismo. El plan B es jugar en una liga profesional”, subrayó.

Su postura está vinculada con una experiencia personal, pues en su segundo año en la NBA sufrió una lesión en la rodilla izquierda cuando ya era titular y promediaba 12 puntos y ocho rebotes por partido. Su recuperación se prolongó por dos años. “Aun así, sabía que tenía estudios. En caso de no continuar con mi carrera deportiva, contaba con una preparación universitaria”, relató.

El exbasquetbolista también destacó que el deporte nunca fue solamente un empleo. “Para mí, el Basquetbol era y sigue siendo un juego”, asevera.

Los Primeros en Chiapas

El motivo de su regreso al estado, 22 años después de su última visita como jugador activo, fue el comienzo de la Clínica y Campamento de Basquetbol Los Primeros Chiapas 2026, proyecto basado en visorías y formación para participantes de 6 a 18 años.

El programa reúne a Nájera con el entrenador nacional Omar Quintero y la jugadora profesional Natalie Gutiérrez. “El objetivo principal es encontrar al próximo jugador de alto nivel. Sé que es una trayectoria larga; sin embargo, el sueño comienza a temprana edad”, explicó.

La iniciativa atenderá a niños y niñas, aprovechará vínculos con la NBA, la WNBA y programas colegiales, y orientará a quienes tengan posibilidades de obtener becas o continuar su desarrollo en México y otros países. “Tenemos esas herramientas y queremos comenzar a buscar talentos para apoyarlos, guiarlos y motivarlos a llegar al mejor nivel”, indicó.

Entre los contenidos centrales estarán los fundamentos y el reglamento, aspectos en los que, advirtió, se han tomado atajos. “Queremos reforzarlos para que aprendan desde las bases y puedan construir su juego”, afirmó.

De la calle a la cancha

El campamento —que se efectuará del 21 al 23 de agosto— también tendrá un componente social que se sumarán al proyecto Prevenir Es Vivir y utilizarán el Baloncesto para mantener activa a la niñez y compartir mensajes sobre nutrición, disciplina y toma de decisiones.

También pidió a entrenadores y familias cuidar la manera en que se dirige a los menores, pues considera que las palabras pueden definir la confianza y el futuro de un atleta. “Cuando no tenemos algo positivo que decirles a nuestros niños, es mejor no decir nada”, opina.

Convencido de que existe talento sin descubrir en el país, Nájera espera que la clínica permita identificar a futuros representantes nacionales. “Deseo que aquí, en Chiapas, encontremos al próximo Karim López o a la próxima jugadora que llegue a la WNBA”, puntualizó.