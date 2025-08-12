Naomi Aguilar disputará el oro por equipos

La arquera chiapaneca Naomi Aguilar Cerecedo, junto a la olímpica y abanderada nacional Ángela Ruiz, aseguró medalla y avanzó a la final en la modalidad de equipos recurvo femenil de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que se celebran en el Centro Nacional de Tiro con Arco de la capital paraguaya.

En su debut en este certamen continental, Aguilar Cerecedo hizo historia al convertirse en la primera atleta de Chiapas en obtener medalla en las dos ediciones de la justa. El equipo mexicano inició con fuerza, clasificando en segundo lugar de la ronda de ranking, apenas tres puntos detrás de Brasil, en una etapa que reunió a cinco países. Ya en semifinales, México superó por 5-1 a Canadá con sets de 34-31, 33-33 y 35-23, para asegurar el pase al duelo por el oro.

La gran final se disputará este martes por la mañana contra Brasil, representado por Isabelle Trindade y Sophia Baptista, quienes vencieron por 5-4 a Colombia en un cerrado encuentro.

Además de su destacada actuación por equipos, Naomi participó en la modalidad individual, donde terminó en noveno lugar. En la ronda de ranking sumó 572 puntos, para ubicarse en el puesto 12 de 22 competidoras. Avanzó con un 6-4 sobre María Fernández de Bolivia en dieciseisavos de final, pero fue eliminada por 7-1 en octavos por Tania Arias de Colombia.

En la prueba de equipos mixtos recurvo, junto a Ángela Ruiz, Francisco Márquez y Hugo Cueto, lideró la ronda clasificatoria con 1285 puntos entre 16 equipos. Sin embargo, tras vencer por 6-0 a República Dominicana en octavos, cayeron por 6-2 ante Cuba en cuartos de final, para terminar en séptima posición.

Con su pase a la final, Naomi Aguilar se perfila para buscar la gloria en la capital paraguaya, confirmando el nivel competitivo que la mantiene como una de las arqueras jóvenes más prometedoras del país.