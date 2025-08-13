Naomi Aguilar gana oro panamericano por equipos

La arquera chiapaneca Naomi Aguilar Cerecedo subió a lo más alto del podio en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 al conquistar la medalla de oro en la modalidad de equipos recurvo femenil. Junto a su compañera Ángela Ruiz, superó por 5-4 a la dupla de Brasil en una final cargada de tensión y precisión, disputada en el Centro Nacional de Tiro con Arco de la capital paraguaya.

Desde la línea de tiro, la deportista originaria de Tuxtla Gutiérrez mostró temple y técnica depurada. El equipo mexicano abrió con ventaja al adjudicarse el primer set por 32-31, aprovechando agrupaciones cerradas en el anillo central. Sin embargo, las brasileñas reaccionaron con efectividad y ganaron el segundo y el tercer set por 35-33 y 33-31, obligando a Naomi y Ángela a afinar la puntería para mantenerse con vida.

En el cuarto set las mexicanas respondieron con una serie sólida de impactos en el 10 y el 9, cerrando con 36-32 para forzar el desempate. En el quinto y definitivo set, cada flecha fue decisiva: Naomi colocó una equis y dos dieces en la jornada, pero fue su último disparo, un 9 en el “shoot-off”, el que selló el triunfo por 18-14 y la obtención del metal dorado.

Este resultado representa la segunda medalla para Chiapas en la justa continental, después del bronce que María Fernanda Cruz consiguió en Judo. Con apenas 20 años, Aguilar atraviesa un año excepcional, con tres preseas en la Olimpiada Nacional y su reciente convocatoria, junto con Karime Montoya, para el Mundial Juvenil de Winnipeg 2025, a celebrarse del 17 al 24 de agosto.

Antes de la final, la dupla nacional había terminado en segundo lugar de la ronda de clasificación y dejó en el camino a Canadá, en semifinales, mostrando consistencia en agrupación y control de viento, elementos clave en competencias de alto nivel.