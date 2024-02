Nascar México con novedades para 2024

Para la temporada 2024 de Nascar México se estableció que las 12 fechas programadas contarán con un “stage” —9 de las cuales serán de temporada regular—, de donde se obtendrá al campeón de la misma.

En las nueve primeras competencias el “stage” otorgará 3 puntos al primer lugar, 2 al segundo y 1 tercero, tanto en Nascar México como en Challenge, los cuales serán sumados los que se otorgan en el campeonato, y para los “playoffs” esta puntuación será de 2 al primero,1 al segundo y 0.5 al tercero.

En lo que se refiere a los “playoffs”, que el año pasado fueron en la fecha 11, para esta temporada se disputarán en la 10 y la 11 y tendrán prioridad de acceder a los mismos los pilotos que hayan ganado carreras, y después, con base en la posición que ocupen en el campeonato.

Una vez finalizada la fecha 10, a los volantes que participan en los “playoff” se les sumarán las unidades de posición por carrera, los del “stage” y los extra por carrera, pasando a la fecha 11 solamente los siete primeros tanto de Nascar México como de Challenge. A los tres eliminados se les quitarán los puntos de “playoffs” y continuarán con los del campeonato.

Para la fecha 11 la situación es similar: a los siete se les sumarán los puntos por carrera, los del “stage” y, si aplica, los extra por carrera. Se eliminarán otros tres pasando a la final 4, tanto de Nascar México como de Challenge, y el campeón será el mejor ubicado en la fecha 12, sin importar los puntos.

Es importante destacar que para estar en los “playoffs”, aparte de lo mencionado al principio, los autos deberán estar presentes en las 9 competencias de la temporada regular. No será válida la participación en un “start and park” si un piloto por participar en eventos internacionales o por razones de fuerza mayor no puede estar presente; lo puede hacer solamente en dos ocasiones, pero el auto sí debe participar y se debe avisar con anticipación.

Otro aspecto a tener en cuenta es que si durante las prácticas o calificación el auto tiene un accidente que le impida correr, previa certificación por parte del área técnica, será considerado como si hubiera participado.

Por último, si los resultados de una carrera son afectados o modificados por acciones desleales a criterio de Nascar México de alguno de los pilotos o equipos, serán sancionados.