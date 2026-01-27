Nascar México confirma fecha en Chiapas

Quedó oficialmente confirmada la carrera de Nascar México Series (NMS) en Chiapas, correspondiente a la fecha 2 del calendario 2026. Se disputará el 29 de marzo, en el Súper Óvalo.

En 2026, el autódromo chiapaneco cumplirá 18 años de historia, periodo en el que Nascar México solo ha dejado de visitar esta plaza en tres ocasiones: 2011, 2012 y 2020.

De esta manera, la próxima competencia marcará la decimoséptima ocasión en que la máxima categoría del Automovilismo de óvalos en el país corra en territorio chiapaneco.

Cabe recordar que en 2009 y 2010 se celebraron dos carreras por temporada en esta sede. A partir de entonces, el calendario se ajustó a una sola fecha anual cuando el serial ha visitado el estado.

A lo largo de 16 carreras efectuadas en el Súper Óvalo Chiapas, únicamente dos pilotos han repetido victoria: Rogelio López (2009 y 2022) y Abraham Calderón (2017 y 2024).

Finalmente es oportuno recordar que la Temporada 2026 de Nascar México Series arranca el 15 de marzo en San Luis Potosí y la última fecha será el 15 de noviembre en Puebla.