Nascar México revela calendario 2026

Nascar México Series dio a conocer su calendario oficial para la Temporada 2026. Aunque las fechas están definidas, hay sedes que todavía no han sido confirmadas, entre estas Chiapas, aunque se espera que esto suceda de un momento a otro.

En total serán 12 fechas para el serial de Automovilismo más importante de América Latina, iniciando el 15 de marzo en el Súper Óvalo Potosino, tal como ocurrió en 2025.

La segunda carrera, programada para el 29 de marzo, está en proceso de confirmación y se haría en el Súper Óvalo Chiapas, lo cual sería definido pronto por la administración del autódromo.

Lo mismo sucede con la tercera fecha del campeonato, estipulada para el el 26 de abril, para la cual aún no se define totalmente la sede, aunque se habla que podría hacerse en una totalmente nueva para los pilotos y escudería.

Resto de la temporada

El 17 de mayo se correrá en el autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla, y será en circuito ya que las tres anteriores están programadas en formato de óvalo.

Será el 7 de junio cuando se corra en Aguascalientes, pocos días antes del inicio del Mundial de la FIFA en México, y durante la disputa de este certamen solamente se programó una fecha que puede disputarse en Chihuahua o San Luis Potosí, el 27 de junio, lo cual deberá ser confirmado por la directiva de Nascar México en las próximas semanas.

Posteriormente llegarán a Querétaro, el 26 de julio, mientras que para el 16 de agosto el serial regresará a tierras potosinas para una nueva jornada de velocidad. El 7 de septiembre, Nascar México visitará Monterrey y de allí se moverá rumbo a tierras hidrocálidas, para la carrera del 27 de septiembre.

Para la semifinal, pactada para el 18 de octubre, podría visitar por primera vez la ciudad de Mérida, Yucatán. De no ser así, se correrá en Querétaro. Y para cerrar el año, Nascar México pisará nuevamente Puebla, el 15 de noviembre.