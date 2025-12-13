Nascar México se suma a Carrera Juguetón

Nascar México y Juguetón de TV Azteca se unen para la Carrera Juguetón, “Corre por la infancia de México”, que se llevará a cabo el domingo 4 de enero del 2026 y para la cual se contemplan tres distancias: 3, 5 y 10 kilómetros.

Esta carrera es una excelente oportunidad para que los niños participen en actividades deportivas y disfruten una experiencia divertida y educativa, junto a pilotos y celebridades. Los interesados pueden inscribirse a través del portal de internet de Asdeporte.

De la misma manera, los pilotos de Nascar México Series han sido invitados a participar con una dinámica de firma de autógrafos. Para tener acceso a la Villa Juguetón que se encuentra en el interior de las instalaciones de TV Azteca, es necesario llevar un juguete nuevo que no necesite baterías y no sea bélico, ni con tintes sexuales.

Hoy en día el Juguetón se ha convertido en la campaña de colecta y entrega de juguetes más grande del mundo. En sus más de 30 años de historia, ha logrado recaudar y entregar no solo en México, sino en Estados Unidos y Centroamérica, más de 188 millones de juguetes que han sido donados por empresas, público televidente e instituciones preocupadas por el bienestar de la niñez mexicana.