Nascar México Series enciende motores

La directiva del campeonato de Automovilismo, Nascar México Series, confirmó su arranque de Temporada 2026 para el próximo domingo 15 de marzo en el Súper Óvalo Potosino.

“Será el inicio de un año con muchas novedades como la realización de una competencia en Tulum y el regreso a Chihuahua, además de nuevo compuesto de llantas, como así también la definición de los campeonatos a través del Chase y no de Playoffs como ocurrió en años anteriores”, enumeró Humberto García, director operativo de la serie, respecto a las novedades para este año.

Por su parte, el piloto Alejandro de Alba —del AGA Racing Team— se dijo con ansias de volver a las pistas y feliz de poder hacerlo frente a sus paisanos.

“Qué bueno que arrancamos nuevamente en mi tierra y comienza una nueva etapa para retener la corona que conseguí en el final más cerrado de la historia. Definir el campeón por medio del Chase me parece mucho más interesante y habrá que prepararse mucho para ello”, expresó.

En el anuncio virtual estuvo presente también el piloto regiomontano Abraham Calderón —de Aurora, Ruckus y ZTE/Nubia— quien comentó que lo principal durante el año será la constancia por el nuevo sistema de definición.

Por su parte, el zacatecano Mateo Girón habló de parte de la categoría Challenge Series, mostrándose feliz por correr esta temporada en un equipo como el Alessandro’s. “Quiero demostrarles que no se han equivocado y por eso saldré desde la primera fecha que se correrá en San Luis Potosí a sumar la mayor cantidad de puntos posibles”, aclaró.

Por otra parte, se dio a conocer que el viernes 13 de marzo habrá entrenamientos libres en el Súper Óvalo Potosino, para que los equipos no solamente afinen detalles de los autos, sino también para probar en nuevo compuesto de los “slicks”.