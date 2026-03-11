Nascar México Series hará vibrar a Chiapas

Nascar México Series enciende sus motores y promete un gran espectáculo de velocidad para la afición chiapaneca, en el marco de la fecha 2 de su Temporada 2026, a celebrarse el próximo 29 de marzo en el Súper Óvalo Chiapas.

El anuncio oficial

Este martes en el Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas se llevó a cabo la conferencia de prensa oficial de la carrera con la cual el autódromo chiapaneco cumplirá 18 años albergando al serial internacional, y para esta ocasión se prevé contar con la participación de 50 autos en sus tres categorías.

En el acto estuvo presente Humberto García, director operativo de Nascar México Series, en compañía de Segundo Guillén, secretario de Turismo de Chiapas; José Roqueñí Reyes, director del Súper Óvalo Chiapas; Jorge Trujillo, director de Turismo de Tuxtla Gutiérrez, e invitados especiales como los jóvenes pilotos chiapanecos Paulo César Roqueñí y Sebastián Rodríguez.

De manera remota, a través de plataformas digitales estuvieron conectados los pilotos nacionales Abraham Calderón y Mateo Girón, quienes compartieron su sentir por correr nuevamente en suelo chiapaneco.

En el acto, Guillén destacó que Nascar es toda una tradición en Chiapas y que genera una derrama económica de aproximadamente 20 millones de pesos, sin tomar en cuenta el impacto mediático para la entidad.

Asimismo, anunció que se repartirán 10 mil boletos gratis mediante diferentes dinámicas en las semanas previas al evento, aspirando a tener un lleno en el autódromo, que tiene una capacidad de 20 mil personas.

En lo deportivo, Humberto García detalló que la carrera contará con 32 autos en las categorías Nascar y Challenge, además de 17 camionetas en las Trucks México. Asimismo, precisó que esta temporada se implementará un sistema de competencia que otorgará más puntos a la constancia de los conductores y escuderías.

Pilotos entusiasmados

Paulo Roqueñí y Sebastián Rodríguez, quienes ya debutaron el año pasado en Trucks México, expresaron su emoción por la carrera en Chiapas.

A través de las pantallas se dio la participación de uno de los favoritos al triunfo, Abraham Calderón, quien señaló: “Este año va a ser bastante competitivo. Tenemos claro lo que nos faltó el año pasado para ser mucho más contundentes y carrera por carrera dar lo mejor dentro y fuera de la pista”.

Finalmente, es oportuno recordar que la Temporada 2026 de Nascar México Series inicia este domingo 15 de marzo en San Luis Potosí, y dos semanas después llegará a tierras chiapanecas para brindar un espectáculo de velocidad y adrenalina.