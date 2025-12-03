Nascar México vive su noche de premiación

En un ambiente inigualable se llevó a cabo la ceremonia de premiación de Nascar México Series, como punto final a la Temporada 2025. En el acto se galardonó a los campeones de las tres categorías en acción: Nascar México, Challenge y Trucks México, así como a los segundos y terceros lugares, además de los campeones de la temporada regular y novatos del año.

“Son nueve años en los cuales no dejamos de crecer, y esto no solamente es por el trabajo que hago como director de Nascar México Series, sino por el de todos de la organización, oficiales, pilotos, equipos, patrocinadores y medios de comunicación. Vamos a continuar trabajando muy duro para incrementar aún más este crecimiento”, manifestó Jimmy Morales, director general de Nascar México.

Por su parte, Chad Seigler, vicepresidente de Negocios de Nascar, envió estas palabras al campeonato mexicano: “Quiero felicitar a la organización que encabeza Jimmy Morales, porque es la que mayor crecimiento ha tenido de los seriales que tiene Nascar fuera de los Estados Unidos. Estamos seguros que este serial continuará creciendo, porque tiene todo para poder hacerlo”.

También hizo uso de la palabra el presidente de la Comisión Nacional de Pista, Alfredo Guzmán, quien reconoció el profesionalismo de Nascar México y auguró que se posesionará en el Automovilismo deportivo de Latinoamérica.

Alejandro Suárez, director general de Trucks México, dijo que es una categoría de la cual salieron pilotos que hoy destacan en el Automovilismo de México, y que continuarán por ese camino.

Ganadores

El campeón de Nascar México, Alejandro de Alba Jr., piloto del AGA Racing Team, comentó que este fue un momento muy especial porque su sueño se hizo realidad al alzarse monarca absoluto.

“He trabajado mucho para ello y hay mucha gente a la que tengo que agradecer: mi familia, el equipo, a Marcelo Garciarce, no quiero olvidarme de nadie porque todos han puesto de su parte para conseguir esto”, expresó.

A su vez, el campeón de la Nascar Challenge, Diego Ortiz, señaló que ese logro es fruto del trabajo de todo el año y agradeció a Hugo Oliveras de la escudería HO Speed Racing. “Estoy en un gran equipo y yo puse algo de mi parte para llevarme el campeonato, Tenemos proyectos muy importantes y vamos también por ellos”, declaró.

El campeón en Trucks

En lo que se refiere a la categoría de desarrollo, la Trucks Series, el campeón, Gerardo “Chispa” Rodríguez, reconoció el apoyo recibido por sus padres y todo el equipo. “Se hizo esperar, pero llegó. Estoy feliz de haberme convertido en el campeón, y ahora a pensar en el futuro”, externó el piloto.