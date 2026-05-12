Natación regresa a casa con cinco medallas

La selección chiapaneca de Natación completó una destacada participación en la Olimpiada Nacional Conade 2026, al cosechar cinco medallas (tres platas y dos bronces) tras las acciones celebradas en la alberca del Macro Centro Deportivo Code León 1.

Ana Camila Rodríguez Suriano brilló al ganar dos preseas de plata, la primera en la prueba de los 100 metros Dorso (1:04.90 minutos) y la segunda en 50 Dorso (29.85 segundos), ambas en la categoría 19-22 años.

Por su parte, Daniela Espinosa Ortega subió al podio en dos ocasiones también, la primera tras quedarse con la medalla de bronce en los 50 metros Mariposa (28.23 segundos) y la segunda con un logro mayor al obtener la plata en los 100 Mariposa (1:03.14 minutos), también dentro de la categoría 19-22 años.

El otro podio fue para la nadadora, Ariadna Sarmiento Monzón, quien conquistó la medalla de bronce en los 50 metros pecho (34.45 segundos), como parte de la categoría 17-18 años.

Otros atletas con destacadas actuaciones al llegar a finales, aunque sin obtener medallas fueron Renatta Palacios Martínez, Ana Paola Cáceres Nangusé, Kaori Yáñez, Espinosa, Maximiliano Domínguez García e Yngwie Poumian Gordillo.