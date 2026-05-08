Necaxa fortalece su proyecto deportivo

Consolidándose como una de las escuelas con mayor proyección en el balompié infantil y juvenil de la capital chiapaneca, la Escuela de Futbol Necaxa Tuxtla continúa trabajando con paso firme en la formación integral de nuevos talentos, teniendo como principal objetivo preparar jugadores capaces de sobresalir en futuras etapas deportivas y personales.

Bajo la dirección de Fabián Hortal Vélazquez, el club ha logrado mantenerse activo en importantes competencias locales como la Liga Infantil Asociada y la Liga Tuchtlán, escenarios donde sus categorías han mostrado crecimiento constante, disciplina y compromiso dentro de la cancha.

El estratega destacó que el proyecto no solamente busca resultados inmediatos, sino construir bases sólidas para que los futbolistas tengan mayores oportunidades a futuro.

“Queremos formar jugadores que trasciendan, que puedan competir en escenarios importantes y representar dignamente a Chiapas. El trabajo diario está enfocado en el desarrollo deportivo y humano de cada niño”, expresó Vélazquez.

Inicios

La historia de este proyecto comenzó bajo el nombre de Cachorros, sin embargo, con el paso del tiempo y buscando convertirse en una filial con mayores oportunidades de crecimiento, surgió el vínculo con el Club Necaxa, relación que permitió fortalecer la identidad y estructura de la institución deportiva.

Actualmente, uno de los mayores retos para Necaxa Tuxtla será su próxima participación en una Competencia Infantil Nacional a celebrarse en la Ciudad de México, torneo donde se reunirán destacados equipos de países como Brasil, Guatemala y México, convirtiéndose en una vitrina importante para los jóvenes futbolistas chiapanecos.

Internacional

El crecimiento de la escuela también ha quedado reflejado en la participación internacional de dos de sus jugadores: Sergio Albores y Gael Albores, quienes tuvieron la oportunidad de competir en Madrid, España, dentro de un certamen organizado por el club Real Madrid, experiencia que marcó un momento especial para la institución y para ambos elementos.

Sergio compartió que representar a Chiapas y vivir una experiencia internacional fue algo inolvidable.“Fue un torneo muy especial porque aprendimos mucho y enfrentamos equipos de gran nivel. Me motiva a seguir entrenando más fuerte”, comentó.

Por su parte, Gael señaló que esto les dejó grandes enseñanzas dentro y fuera del terreno de juego. “Competir en España fue un sueño. Conocimos otra forma de jugar Futbol y eso nos ayuda a mejorar para seguir creciendo”, afirmó.

La participación de los jugadores en territorio español representa uno de los logros más importantes recientes para Necaxa Tuxtla, institución que continúa apostando por abrir puertas a sus futbolistas mediante competencias de alto nivel.