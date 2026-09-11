Necaxa quiere reencontrarse con el triunfo

La liga MX retoma sus actividades regulares tras la suspensión, de último momento, de algunos partidos para jugar la final de la Leagues Club, y serán Necaxa y Puebla los encargados de iniciar con la jornada 8, cuando se midan este viernes en el estadio Victoria.

Los hidrocálidos no ganan desde la fecha 2, cuando se impusieron por 2-1 sobre Monterrey. El equipo dirigido por Martín Varini llegó a 8 unidades después de dos triunfos, dos empates y tres derrotas. Estos resultados lo tienen muy lejos de la zona de Liguilla al ocupar el sitio 13 de la tabla general.

Por su parte, Puebla no jugó su partido frente a Toluca (que fue reprogramado para el próximo martes 15 de septiembre) y tuvo una semana de descanso. Los pupilos de Gerardo Espinoza están estancados con diez unidades luego de caer por 2-0 en la jornada 6 frente al América.

Situados en la novena posición del campeonato, la Franja tiene amplias posibilidades de aprovechar la mala racha que acompaña a Necaxa y sacar los tres puntos de visitante.