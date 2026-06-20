Necaxa Tuxtla va con todo por el pase

Necaxa Tuxtla afrontará un fin de semana decisivo dentro de la Liga Tuchtlán al disputar los cuartos de final en dos de sus categorías formativas, con el objetivo de mantener vivas sus aspiraciones de campeonato y colocar a más de una representación en las semifinales del certamen.

La actividad comenzará este sábado en las instalaciones de Caña Hueca, cuando la escuadra rojiblanca de la división Niños Héroes se mida con Tuzitos Jobo en punto de las 11:45 de la mañana, en el campo 1. El encuentro promete emociones de principio a fin, pues ambas instituciones han mostrado un buen nivel a lo largo de la competencia y llegan con la ilusión de seguir avanzando en la fase eliminatoria.

Para los necaxistas será una oportunidad de demostrar el trabajo hecho durante toda la temporada, en la que lograron consolidarse como uno de los conjuntos más competitivos de su categoría. El cuerpo técnico confía en que sus jugadores mantengan el orden, la intensidad y el buen trato del balón que los ha caracterizado durante el torneo.

La actividad continuará el domingo con otro compromiso de alta exigencia. En esta ocasión será el turno de la división infantil menor, que enfrentará a Cefor Campestre a las 11 de la mañana en el campo 2 infantil de Caña Hueca.

Este duelo luce igualmente atractivo, ya que ambas escuadras cuentan con elementos de gran calidad y buscarán imponer condiciones desde los primeros minutos para obtener el boleto a la siguiente ronda. Necaxa Tuxtla llega motivado tras una destacada campaña regular y espera aprovechar el respaldo de familiares y aficionados que suelen acompañar a los equipos en cada presentación.

La institución rojiblanca continúa apostando por el desarrollo integral de sus futbolistas, quienes encuentran en este tipo de competencias una importante vitrina para fortalecer su formación deportiva y adquirir experiencia en partido de eliminación directa.

Con dos compromisos fundamentales en puerta, Necaxa Tuxtla intentará firmar un fin de semana perfecto y avanzar con ambas categorías a las semifinales de la Liga Tuchtlán, reafirmando así el crecimiento y el protagonismo que ha tenido en el Futbol infantil de la capital chiapaneca.