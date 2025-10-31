Necaxa y Santos, en la cuerda floja

Este viernes, la Liga MX presenta la penúltima fecha del Apertura 2025, la cual arrancará con el duelo protagonizado entre Necaxa y Santos Laguna, equipos que debido a sus malos resultados a lo largo del campeonato, están prácticamente en la cuerda floja.

Los dirigidos por Fernando Gago vienen de un triunfo de 4-3 ante el Atlético de San Luis, en tanto que la escuadra liderada por Francisco Rodríguez venció 3-1 a los Gallos Blancos del Querétaro.

La última vez que Necaxa y Santos se enfrentaron fue en el Clausura 2025, en donde los Rayos salieron victoriosos con un marcador de 3-2.

Próximos a la fase final del actual torneo, Necaxa ocupa la decimosexta posición con 13 puntos, mientras que Santos se ubica en décimo lugar con 17. Ambos equipos enfrentan un escenario complejo debido a que dependen tanto de ganar sus respectivos encuentros como de resultados ajenos.

El encuentro, que tendrá lugar en el estadio Victoria, podrá sintonizarse por la señal de Azteca 7 en punto de las 19:00 horas.