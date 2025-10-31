﻿﻿
Necaxa y Santos, en la cuerda floja

Octubre 31 del 2025
Con este partido abre la jornada 16, este fin de semana. Los dirigidos por Fernando Gago vienen de un triunfo ante San Luis, mientras que los Guerreros vencieron al Querétaro. Agencias
Este viernes, la Liga MX presenta la penúltima fecha del Apertura 2025, la cual arrancará con el duelo protagonizado entre Necaxa y Santos Laguna, equipos que debido a sus malos resultados a lo largo del campeonato, están prácticamente en la cuerda floja.

Los dirigidos por Fernando Gago vienen de un triunfo de 4-3 ante el Atlético de San Luis, en tanto que la escuadra liderada por Francisco Rodríguez venció 3-1 a los Gallos Blancos del Querétaro.

La última vez que Necaxa y Santos se enfrentaron fue en el Clausura 2025, en donde los Rayos salieron victoriosos con un marcador de 3-2.

Próximos a la fase final del actual torneo, Necaxa ocupa la decimosexta posición con 13 puntos, mientras que Santos se ubica en décimo lugar con 17. Ambos equipos enfrentan un escenario complejo debido a que dependen tanto de ganar sus respectivos encuentros como de resultados ajenos.

El encuentro, que tendrá lugar en el estadio Victoria, podrá sintonizarse por la señal de Azteca 7 en punto de las 19:00 horas.

