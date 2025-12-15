Nédali Arjona se corona campeona mundial

La atleta chiapaneca conquistó la medalla de oro en el Fireball Extreme Challenge, un torneo internacional que reunió a selecciones de alto nivel; dedicó el triunfo a México y a Chiapas.

La destacada exponente chiapaneca, Nédali Arjona Santiago, se proclamó campeona mundial del Fireball Extreme Challenge, competencia internacional celebrada en Lignano Sabbiadoro, Italia.

Con la medalla de oro en mano, Arjona compartió su emoción por un triunfo que calificó como inesperado, pero muy significativo. Contó con el respaldo de sus compañeros y cuerpo técnico, en un grupo conformado por 11 jugadores originarios de Veracruz, Querétaro, Ciudad de México y la propia chiapaneca.

La atleta hoy campeona mundial remarcó que el resultado obtenido es reflejo de un arduo periodo de preparación, marcado por concentraciones, viajes y entrenamientos.

“Valió la pena cada cansancio, cada viaje… aquí está el esfuerzo: mi medalla”, afirmó la originaria de Chiapas, que recorrió este largo camino para subir a lo más alto del podio con el apoyo y preparación de su hermano y entrenador, Alexis Arjona Santiago.

Gran participación

La delegación mexicana arribó a Italia con anticipación para adaptarse al cambio de horario, clima y terreno de juego, factores determinantes para alcanzar su mejor desempeño deportivo.

Durante el certamen, México enfrentó a selecciones como India y Estados Unidos, pero sobre todo tuvo una destacada actuación al superar a dos de los grandes favoritos al título en fases decisivas: en la semifinal dejó fuera a España y en la final se impuso a la selección de Cataluña, en duelos llenos de intensidad y emoción.

Al final, la bandera de México ondeó en lo más alto, mientras que los catalanes se quedaron con el subcampeonato y La India figuró en el tercer lugar con el bronce.

“Estoy muy agradecida con todos, me siento muy feliz de representar a México y sobre todo a mi Chiapas lindo y bonito, que es traigo ahora sí que mi medalla”, manifestó.

Una gran experiencia

Más allá de la presea que hoy cuelga en su pecho, el torneo en tierras italianas representó la primera experiencia internacional para Nédali, quien reconoció que competir fuera del país y en un campeonato mundial significó un reto personal importante.

“Nunca había salido del país, mucho menos a jugar un mundial (…) hoy puedo decir que estoy muy emocionada de haber ido a participar”, compartió la jugadora.

Arjona destacó que la convivencia y el sentido de familia dentro de la selección nacional fueron claves en la cancha.

“Muchas gracias a mis compañeros de equipo, a mi coach, Jaime Gotoo, y a Felipe Aja, quienes creyeron en mí para ir a jugar en este mundial”, declaró.

Finalmente, la campeona dedicó su triunfo a México y a Chiapas, enviando un mensaje de inspiración para niños y jóvenes deportistas.

“Les digo a los niños, a mis niños, sobre todo a mis alumnos, que nunca dejen de creer en ellos, que si están en un deporte sigan, que avancen, que crean en ellos mismos, que sí se puede. Yo no pensaba estar en un mundial ni participar, pero hasta ahorita estoy cumpliendo uno de mis sueños”, expresó, al tiempo que invitó a conocer y practicar el Fireball, disciplina que busca consolidarse y expandirse en el país con miras a futuras competencias internacionales.