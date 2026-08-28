Neon Party Fitness llegará a Tuxtla

La actividad física y la diversión se combinarán en una nueva edición de Tuxtla Recreativa, que tendrá como atractivo principal la Neon Party Zumba Fitness, jornada que reunirá a seis instructores para ofrecer una experiencia deportiva abierta al público.

La cita es el domingo 30 de agosto, a partir de las 8:30 de la mañana, sobre la avenida central Poniente, en el parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez. El evento contará con la participación de los instructores Israel, Alicia, Johan, Alexa, Brandon e Iván, quienes serán los encargados de poner ritmo y energía a esta sesión enfocada en promover el ejercicio y la convivencia.

Con una temática de fiesta neón, la propuesta busca ofrecer una alternativa diferente para que personas de distintas edades puedan activarse físicamente mediante la Zumba, combinando música, baile y ejercicio en un mismo espacio.

De acuerdo con la convocatoria, la participación será totalmente gratuita, por lo que los asistentes podrán acudir al parque Bicentenario para formar parte de esta experiencia deportiva y recreativa.

La Neon Party Zumba Fitness forma parte de la iniciativa Tuxtla Recreativa, que busca generar espacios para la actividad física y fomentar hábitos saludables entre la población.

La organización invita a la ciudadanía a sumarse a esta jornada y disfrutar de una mañana diferente, en la que el ejercicio se convertirá en una auténtica fiesta al aire libre.

El encuentro también representa una oportunidad para que quienes practican regularmente Zumba continúen con su actividad, mientras que aquellas personas que quieren comenzar a ejercitarse puedan acercarse a una disciplina dinámica y accesible.

Con música, movimiento y la participación de seis instructores, Tuxtla se prepara para vivir una mañana llena de energía en el parque Bicentenario, con el objetivo de activar el cuerpo y disfrutar una jornada de convivencia deportiva.