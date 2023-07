New Fire regresa al Deportivo Roma

La nueva función en el Deportivo Roma trajo más sorpresas de las esperadas. Después del anuncio de que Myztezis no estaría debido a una lesión, todo el mundo se preguntaba quién iba a suplirlo. De pronto, New Fire Jr. hizo su entrada triunfal y se unió al equipo de los técnicos, conformado por Ciclón Ramírez Jr. y Sangre Chamula. Vértigo, Capitán Furia y Murcy Jr. no pudieron hacer mucho y cayeron en la batalla principal.

Una vez más, las noches de espectáculo del Deportivo Roma logran sorprender a propios y extraños. New Fire regresó a la casa que lo vio nacer como luchador, luego de varios meses de ausencia por asuntos personales. Cuando se escuchó la música que lo identifica, la gente comenzó a vitorear al ídolo de muchos niños chiapanecos. Esto animó al peleador, quien sacó sus mejores cartas.

Junto a Ciclón Ramírez Jr. y Sangre Chamula, el tridente de los buenos dejó en claro que está para cosas grandes, enfrentando a los experimentados Capitán Furia, Murcy Jr. y Vértigo, quienes se mostraron incrédulos al ver a Lazarito de vuelta. Poco a poco la pugna fue subiendo de nivel, al grado de que ambos equipos se cansaron.

Cuando el árbitro no estaba viendo, el bando de New Fire Jr. cometió una falta. Los rivales no podían creer que les pagaran con la misma moneda. Al final se realizó el conteo y los primeros se llevaron el triunfo, ante el apoyo de la afición, que agradeció el esfuerzo de todos los combatientes.

Otras peleas

Reina Dorada y Jaguar Negro Jr. derrotaron a Kisha Cat y Venom Black Jr. en el duelo de parejas mixtas. Los campeones mixtos chiapanecos perdieron el invicto. Reina Dorada se acopló muy bien al estilo de Jaguar Negro, por lo que ambos supieron manejar los tiempos y al final se quedaron con el éxito.

Por otro lado, Brillantina, Lluvia de Estrellas e Hijo de Remolino pasaron por encima de Anterus, Dantaleon y Tharbos, en lo que marcó el regreso de la primera al deportivo. Esto hizo que el público se entregara a cada uno de sus movimientos y aplaudiera el esfuerzo que la atleta hizo en el ring.

Torbellino, Súper Chavo y Heros lograron la victoria al medirse con Láser Black, Enigma Jr. y Tormento. En este espectáculo nuevamente se mostró el gran nivel del juvenil Torbellino, gladiador que tiene muchas ganas de triunfar y que se caracteriza por sus vuelos magistrales.

Al final del evento, los aficionados ovacionaron a los competidores y aprovecharon para tomarse fotografías con sus estrellas favoritas. El más aclamado fue New Fire Jr., quien complació hasta al último espectador.