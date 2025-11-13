Nicole Solís, lista para el Grand Slam 2025

La atleta chiapaneca Nicole Itzae Solís de la Cruz fue convocada oficialmente por la Federación Mexicana de Tae Kwon Do (FMT) para participar en el Grand Slam 2025, uno de los eventos más importantes del calendario nacional. Este certamen reunirá del 30 de noviembre al 3 de diciembre en Riviera Nayarit, a los diez mejores exponentes del ranking nacional en cada división, quienes competirán por el honor de representar a México en futuros compromisos internacionales.

Nicole, quien forma parte de la categoría Cadete Femenil -59 kilogramos, ha sido seleccionada gracias a su destacada temporada dentro del circuito nacional. Su constancia, disciplina y resultados en torneos clasificatorios la colocaron entre las mejores del país, ganándose así un lugar entre las atletas élite que buscarán subir al podio en el evento más exigente del año.

Su entrenador

La taekwondoína entrena bajo la dirección del profesor Alfredo Mayorga, en la escuela Tae Kwon Do Oriente Internacional Kumatz, donde ha consolidado su técnica y mentalidad competitiva. Su preparación para el Grand Slam ha sido intensa, enfocada en perfeccionar combinaciones ofensivas y defensivas, así como en reforzar la resistencia física y la concentración.

“He tratado de entrenar con la mayor disciplina para mejorar mi rendimiento y lograr traer una medalla del Grand Slam para Chiapas, ya que soy orgullosamente chiapaneca”, expresó Nicole en entrevista. Con una sonrisa y la madurez que la caracteriza, la atleta resaltó la importancia de esta convocatoria, considerándola un paso clave en su crecimiento dentro del deporte de alto rendimiento.

A su corta edad, Nicole ya es considerada una de las promesas más firmes del Tae Kwon Do chiapaneco. Su enfoque, compromiso y pasión por el deporte la han llevado a superar etapas estatales y nacionales, ganándose el reconocimiento de entrenadores y jueces por su estilo técnico y su capacidad para adaptarse a rivales de alto nivel.

El Grand Slam, además de ser una competencia de alto rendimiento, funciona como una plataforma de observación para los seleccionadores nacionales, quienes analizan a las nuevas figuras rumbo a los compromisos internacionales del siguiente ciclo. Por ello, cada combate será determinante para las aspiraciones de Nicole, que busca no solo subir al podio, sino también abrirse paso en el plano internacional.

Agradecimiento

La atleta aprovechó para reconocer el apoyo incondicional de su entorno, elemento que considera esencial en su camino deportivo. “Le quiero dar las gracias a mis padres, a mis compañeros y a mi profesor por todo el apoyo que me dan, ya que me ayudan mucho mental y físicamente”, compartió la chiapaneca con emoción.

De manera especial, Nicole dedicó su convocatoria a sus padres Ángela de la Cruz Miranda y Mario Alonso Solís Alcaraz, quienes la han acompañado en cada entrenamiento, competencia y proceso formativo. Su agradecimiento también se extendió a su entrenador, Alfredo Mayorga, así como a sus compañeros de Oriente Internacional Kumatz, quienes forman parte fundamental de su desarrollo deportivo.

Con su participación en Riviera Nayarit, Nicole Itzae Solís de la Cruz reafirma el talento y el potencial de Chiapas dentro del Tae Kwon Do nacional. Su meta es clara: competir con determinación, representar dignamente a su estado y demostrar que con esfuerzo, disciplina y corazón, los sueños pueden hacerse realidad.