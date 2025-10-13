Niños y niñas corren a toda velocidad

Niñas y niños se divirtieron en grande y vivieron —en muchos casos— su primera experiencia competitiva dentro del Atletismo en la ya tradicional carrera infantil Solo Para Peques, la cual llegó a su quinta edición.

Cientos de personas se dieron cita desde temprana hora en el parque recreativo Caña Hueca para el evento organizado por Atletismo y Ciclismo de Chiapas que preside Alexander Parz, contando con el apoyo de los clubes, Primates Running y Corre Libre, que se encargaron de la logística para que todo fluyera acorde a lo programado.

Entre aplausos, el colorido de globos y muchas porras, la competencia generó gran emoción y entusiasmo entre padres de familia, deportistas y paseantes.

Ante la amplia participación, el evento se realizó en un tramo de la pista interior asfalta de Caña Hueca, la cual se cerró al paso de los caminantes para permitir que niños y niñas corrieran con seguridad.

Categorías

Las distancias recorridas fueron desde los 30 y hasta los 750 metros individual, en categorías desde los 3 y hasta a los 15 años de edad en ambas ramas; terminando la prueba cada pequeñito recibió su correspondiente medalla y el abrazo de sus familiares.

Al término de las carreras se llevó a efecto el acostumbrado evento de Caminata Familiar —de 750 metros— tras el cual se llevó a cabo la premiación para los tres primeros lugares de cada categoría, quienes se llevaron a casa un diploma, souvenir y bolsita de dulces.

Además se realizaron dinámicas para obsequiar regalos de los patrocinadores, poniendo así broche de oro a la jornada de velocidad para los futuros campeones del Atletismo.