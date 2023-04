No dejamos de pelear: Farid Patjane

El dramático gol al 94 que selló el boleto a las semifinales, puede parecer fortuna. Alcanzar el resultado necesario contra todas las adversidades también podría señalarse como obra de la casualidad, pero para Cafetaleros de Chiapas el sello en este torneo ha sido la unión de un grupo que no baja los brazos y que se enfoca en el objetivo.

Tras aquel 4-0 de la primera fecha contra Pachuca, en la que elementos como Farid Patjane tuvieron la oportunidad de arrancar en el once un duelo con la casaca chiapaneca, la situación se replanteó y hubo quien debió seguir su proceso, como el habilidoso chiapaneco, que semanas después volvería a ganarse un sitio y que detalla lo sucedido la noche del viernes en Zapopan.

“Muy contento y muy entusiasmado. La adrenalina que se vivió ahora de último minuto es indescriptible. No sé qué decir, estoy muy emocionado, cayó el gol en el último instante, se trabajó el partido y nos vamos a semifinales”, expuso.

Patjane Torres ha sido constante, con una trayectoria en el “aromático” desde la TDP en Motozintla hasta continuar con la Premier y tener algunos entrenamientos en Liga de Ascenso. Ahora está consolidando su trabajo y el premio fue ese tanto, que será significativo y que es producto de no rendirse en la situación más adversa.

“Este equipo no se dio por vencido nunca. No dejamos de pelear un solo minuto. Tan es así que el gol cayó en el último instante y no bajamos la cabeza nunca”, explicó.

Afirmó que disfrutaron esta victoria, pero ahora toca trabajar duro y estar juntos en el equipo para cerrar filas y pensar en el siguiente partido, en el que enfrentarán a CDyS Tampico Madero, y la misión es enfrentarlo con la misma entrega y ambición para avanzar a la final del torneo.