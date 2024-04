Cada vez falta menos para el comienzo de los Juegos Olímpicos París 2024, y con la inauguración, se despierta la incógnita de qué atletas legendarios dirán presente en sus respectivas disciplinas.

En el Tenis está confirmada la presencia de Carlos Alcaraz, número 3 del mundo en el ranking de la ATP; sin embargo, el joven español desea poder jugar con Rafael Nadal en dobles. “No lo hemos hablado. He coincidido con él estos días, en los últimos torneos, y la verdad es que no me he atrevido a decírselo. No sé, es algo que me haría mucha ilusión, sería un sueño y por eso me impone”, confesó en entrevista con “Marca”.

“El tener que decírselo me impone. Yo sé que él tiene ilusión de jugar conmigo. Yo ya he dicho mil veces que sería algo muy grande jugar en dobles con él en mis primeras Olimpiadas”, agregó.

Sin embargo, el ganador de 22 Grand Slams todavía no sabe si podrá jugar o no si quiera el siguiente Roland Garros, por las molestias que aún presenta en el psoas iliaco. ¿Cuándo empiezan los Juegos Olímpicos París 2024? El viernes 26 de julio y terminarán el domingo 11 de agosto.